Bihar: पटना में स्कूल के अंदर 5वीं की छात्रा ने खुद को लगाई आग, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती; जांच में जुटी पुलिस

Edited By Harman, Updated: 27 Aug, 2025 03:56 PM
बिहार के पटना से एक दिल दहलाने वाली वारदात की खबर सामने आई है। दरअसल यहां एक स्कूल में पांचवी कक्षा की छात्रा ने खुद को आग लगा दी। वहीं इस घटना के बाद स्कूल परिसर में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि लड़की हालत बेहद गंभीर है।
Patna News: बिहार के पटना से एक दिल दहलाने वाली वारदात की खबर सामने आई है। दरअसल यहां एक स्कूल में पांचवी कक्षा की छात्रा ने खुद को आग लगा दी। वहीं इस घटना के बाद स्कूल परिसर में हड़कंप मच गया। घटना से आक्रोशित लोगों ने स्कूल पहुंचकर जमकर तोड़फोड़ की और कागजातों को जला दिया।
मिली जानकारी के मुताबिक, मामला गर्दनीबाग थाना क्षेत्र स्थित अमला टोला कन्या विद्यालय की है। एक छात्रा ने अचानक खुद को आग के हवाले कर लिया। घटना के बाद गंभीर रूप से झुलसी छात्रा को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि लड़की हालत बेहद गंभीर है। छात्रा का शरीर बुरी तरह झुलस चुका है। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच में जुट गई है। पुलिस जांच के बाद घटना के बारे खुलासा हो पाएगा।