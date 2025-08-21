अस्पताल में नवजात की अदला-बदली, लड़का हुआ कहकर नर्स ने हाथ में थमा दी लड़की; परिजनों में मची अफरी-तफरी...  अब जांच के आदेश

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सरकारी अस्पताल में एक महिला द्वारा अपने नवजात बेटे को एक बच्ची से बदले जाने का आरोप लगाए जाने के बाद इस मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं।

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सरकारी अस्पताल में एक महिला द्वारा अपने नवजात बेटे को एक बच्ची से बदले जाने का आरोप लगाए जाने के बाद इस मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

"नर्सिंग स्टाफ ने बताया लड़के का जन्म हुआ"

अहियापुर थाना क्षेत्र के विजय छपरा निवासी चंचल कुमारी ने अस्पताल में मंगलवार को एक लड़के को जन्म दिया। बच्चे के पिता अजीत कुमार ने कहा, ‘‘अस्पताल प्रशासन और नर्सिंग स्टाफ ने हमें बताया कि लड़के का जन्म हुआ है। इस खबर से हमारे परिवार बहुत खुश हुआ। आभार स्वरूप, हमने नर्स को 2,000 रुपये भी दिए। बच्चे को थोड़ी देर के लिए ‘वार्मर' में रखा गया, जिसके बाद मां और बच्चे दोनों को छुट्टी दे दी गई।''

"घर पहुंचे तो लड़की देख चौंक गए"

बच्चे के पिता अजीत कुमार ने बताया, ‘‘लेकिन जब हम घर पहुंचे तो हम यह देख कर चौंक गए कि नवजात लड़का नहीं, बल्कि लड़की है। हमने तुरंत अस्पताल प्रशासन से संपर्क किया और पुलिस को घटना की सूचना दी।'' अधिकारियों ने बताया कि इस संबंध में पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई है।



