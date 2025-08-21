Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • अस्पताल में नवजात की अदला-बदली, लड़का हुआ कहकर नर्स ने हाथ में थमा दी लड़की; परिजनों में मची अफरी-तफरी...  अब जांच के आदेश

अस्पताल में नवजात की अदला-बदली, लड़का हुआ कहकर नर्स ने हाथ में थमा दी लड़की; परिजनों में मची अफरी-तफरी...  अब जांच के आदेश

Edited By Harman, Updated: 21 Aug, 2025 11:12 AM

bihar allegation of swapping newborn boy with girl child in government hospital

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सरकारी अस्पताल में एक महिला द्वारा अपने नवजात बेटे को एक बच्ची से बदले जाने का आरोप लगाए जाने के बाद इस मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं।

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सरकारी अस्पताल में एक महिला द्वारा अपने नवजात बेटे को एक बच्ची से बदले जाने का आरोप लगाए जाने के बाद इस मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। 

"नर्सिंग स्टाफ ने बताया लड़के का जन्म हुआ"

अहियापुर थाना क्षेत्र के विजय छपरा निवासी चंचल कुमारी ने अस्पताल में मंगलवार को एक लड़के को जन्म दिया। बच्चे के पिता अजीत कुमार ने कहा, ‘‘अस्पताल प्रशासन और नर्सिंग स्टाफ ने हमें बताया कि लड़के का जन्म हुआ है। इस खबर से हमारे परिवार बहुत खुश हुआ। आभार स्वरूप, हमने नर्स को 2,000 रुपये भी दिए। बच्चे को थोड़ी देर के लिए ‘वार्मर' में रखा गया, जिसके बाद मां और बच्चे दोनों को छुट्टी दे दी गई।'' 

"घर पहुंचे तो लड़की देख चौंक गए"

बच्चे के पिता अजीत कुमार ने बताया, ‘‘लेकिन जब हम घर पहुंचे तो हम यह देख कर चौंक गए कि नवजात लड़का नहीं, बल्कि लड़की है। हमने तुरंत अस्पताल प्रशासन से संपर्क किया और पुलिस को घटना की सूचना दी।'' अधिकारियों ने बताया कि इस संबंध में पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई है।


 

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!