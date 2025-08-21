घर में अकेले सो रही महिला की बेरहमी से हत्या, मेले से वापस लौटा बेटा तो मंजर देख निकली चीखें ।। Motihari Crime News

Motihari Crime News: बताया जा रहा है कि मंगलवार की रात अज्ञात अपराधियों ने उमाशंकर प्रसाद की 55 वर्षीय पत्नी चंदा देवी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना उस समय हुई जब चंदा देवी घर में अकेली थी और वे सो रही थी। घटना का पता तब चला जब उनका बेटा मेले से...

Motihari Crime News: बिहार के पूर्वी चंपारण जिले से सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहांएक अधेड़ महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। यह घटना ट्ठतुरकौलिया थाना क्षेत्र के निमुईया मोड़ के पास घटित हुई है।



बेटा मेले से घर वापस लौटा तो उड़े होश

बताया जा रहा है कि मंगलवार की रात अज्ञात अपराधियों ने उमाशंकर प्रसाद की 55 वर्षीय पत्नी चंदा देवी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना उस समय हुई जब चंदा देवी घर में अकेली थी और वे सो रही थी। घटना का पता तब चला जब उनका बेटा मेले से घर वापस लौटा। उसने खिड़की में लगी ईंट को हटाकर देखा तो मां को मृत अवस्था में अपने ही खून में लथपथ पाया। इसके बाद बेटे ने अपने पिता को घटना की सूचना दी, जो अपनी दुकान पर थे। पुलिस को को भी सूचित किया गया।



सूचना मिलते ही सदर पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) दिलीप सिंह मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी (एफएसएल) की टीम को भी बुलाया गया है। डीएसपी सिंह ने बताया कि दो संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने हत्या के कारणों का शीघ्र पता लगाने का भरोसा जताया है।