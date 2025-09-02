Main Menu

  • ACAD Quad August 2025 Winners: पटना के धैर्य पांडेय और गोवा की समृद्धि सालगांवकर बने विजेता

Edited By Ramanjot, Updated: 02 Sep, 2025 08:51 PM

acad crossword competition india

देश-विदेश के क्रिप्टक क्रॉसवर्ड प्रेमियों के बीच लोकप्रिय ए क्लू ए डे क्वॉड (ACAD Quad) के अगस्त महीने के नतीजे आयोजक एक्सट्रा-सी की ओर जारी कर दिये गए हैं।

नई दिल्ली: देश-विदेश के क्रिप्टक क्रॉसवर्ड प्रेमियों के बीच लोकप्रिय ए क्लू ए डे क्वॉड (ACAD Quad) के अगस्त महीने के नतीजे आयोजक एक्सट्रा-सी की ओर जारी कर दिये गए हैं।  फरवरी से अक्टूबर तक आयोजित होने वाली इस ऑनलाइन प्रतियोगिता को चार श्रेणियों- ACAD स्कूल, ACAD प्लस, ACAD सीनियर, और ACAD ग्लोबल-में आयोजित किया जाता है और प्रत्येक महीने विजेताओं को पुरस्कृत किया जाता है। 

ACAD ग्लोबल विजेता

यह श्रेणी भारत और विश्व के सभी आयु वर्गों के प्रतिभागियों के लिए खुली  है और ACAD की वैश्विक पहुंच को दर्शाती है:

  • रैंक 1: रामकृष्णन कृष्णन – चेन्नई, भारत
  • रैंक 2: हरीश कामत – बेंगलुरु, भारत
  • रैंक 3: अजीश वीएम – स्क्रैंटन, यूएसए

ACAD सीनियर के राष्ट्रीय विजेता

वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयोजित इस प्रतियोगिता में बड़ी तादाद में लोगों ने भाग लिया

  • रैंक 1: अनंतकृष्णन नारायणन – पुणे
  • रैंक 2: आर नागेन्द्र प्रसाद – बेंगलुरु
  • रैंक 3: धीरेंद्र त्रिपाठी, अहमदाबाद

ACAD प्लस  के राष्ट्रीय विजेता

कॉलेज और स्कूली छात्रों के लिए बनाई गई इस श्रेणी में कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली:

और ये भी पढ़े

  • रैंक 1: समृद्धि सालगांवकर – गोवा डेंटल कॉलेज, गोवा
  • रैंक 2: ओम कुमार झा – एनआईटी मणिपुर
  • रैंक 3: शिवम कुमार झा – एसडीडीएनजी सरकारी हाई स्कूल, फारबिसगंज

ACAD स्कूल के राष्ट्रीय विजेता

इस श्रेणी में देशभर के स्कूली छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विजेता इस प्रकार हैं:

  • रैंक 1: धैर्य पांडेय – डॉन बॉस्को अकादमी, पटना
  • रैंक 2: सप्तक गुप्ता – दिल्ली पब्लिक स्कूल, पटना
  • रैंक 3: आयशा – बीसीएम आर्य मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लुधियाना

प्रतियोगिता के पूर्ण होने में मात्र दो महीने शेष हैं। नवंबर में अंक के आधार पर सभी श्रेणी के विजेताओं की घोषणा की जाएगी।

