बिहार बनेगा इंडस्ट्रियल हब: उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने लॉन्च किया BIPP-2025 पैकेज

उद्योग विभाग की ओर से बुधवार को विभाग अंतर्गत नव-स्वीकृत बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पैकेज 2025 के संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने की।

पटना: उद्योग विभाग की ओर से बुधवार को विभाग अंतर्गत नव-स्वीकृत बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पैकेज 2025 के संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने की।

कार्यक्रम के दौरान अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने नीति ढांचे और निवेश प्रोत्साहनों पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने पैकेज के प्रमुख प्रावधानों, जैसे मुफ्त भूमि आवंटन, वित्तीय प्रोत्साहन, और कारोबारी माहौल को मजबूत करने वाली पहलों के बारे में विस्तार से बताया। श्री सिंह ने यह भी रेखांकित किया कि यह पैकेज बिहार को निवेशकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनाने और औद्योगिक विकास को गति देने के लिए डिजाइन किया गया है।

उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने बीआईपीपीपी-2025 की प्रशंसा करते हुए कहा, "यह पैकेज बिहार के औद्योगिक विकास के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। यह न केवल निवेश को आकर्षित करेगा, बल्कि राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करेगा। यह पैकेज बिहार को औद्योगिक क्षेत्र में अग्रणी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हमारा लक्ष्य है कि बिहार न केवल भारत में, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक औद्योगिक शक्ति के रूप में उभरे। इस नीति के माध्यम से हम निवेशकों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ताकि बिहार में उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा मिले।‘

सत्र के समापन में अधिकारियों ने सवालों के जवाब दिए और बीआईपीपी-2025 के माध्यम से मुफ्त जमीन, अद्वितीय वित्तीय प्रोत्साहन, और मजबूत कारोबारी माहौल के जरिए बिहार के औद्योगिक परिदृश्य को बदलने की योजना पर प्रकाश डाला। बता दें कि बिहार में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने बियाडा एमनेस्टी पॉलिसी 2025 के बाद अब नया बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज (बीआईपीपी) - 2025 लागू किया है।

इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह, उद्योग निदेशक मुकुल कुमार गुप्ता, उद्योग निदेशक, तकनीकी विकास शेखर आनंद और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।