Hockey Asia Cup 2025:बिहार बना खेलों का नया हब, पीएम मोदी ने पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 की मेजबानी पर दी बधाई

HockeyAsiaCup2025: पूरे देश में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाएगा। इसी दिन बिहार के ऐतिहासिक नगर राजगीर से पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 की शुरुआत होगी। टूर्नामेंट के आगाज से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों और टीमों को शुभकामनाएं दीं और विश्वास जताया कि यह आयोजन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगा।

It is a matter of great joy that Bihar is hosting the Men’s Hockey Asia Cup 2025. In recent times, Bihar has made a mark as a vibrant sporting hub, hosting key tournaments like the Khelo India Youth Games 2025, Asia Rugby U20 Sevens Championship 2025, ISTAF Sepaktakraw World Cup… — Narendra Modi (@narendramodi) August 28, 2025

प्रधानमंत्री ने अपने एक्स (Twitter) पोस्ट में लिखा कि 29 अगस्त, जो मेजर ध्यानचंद की जयंती भी है, से राजगीर में एशिया कप का आगाज होगा। उन्होंने कहा कि “हॉकी का भारत और एशिया के करोड़ों लोगों के दिलों में विशेष स्थान है। मुझे उम्मीद है कि यह प्रतियोगिता रोमांचक मैचों, शानदार प्रदर्शन और यादगार लम्हों से भरी होगी।”

पीएम मोदी ने साथ ही बिहार को लगातार मिल रही खेल उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में बिहार एक स्पोर्ट्स हब के रूप में उभरा है। यहां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025, एशिया रग्बी U-20 सेवन्स चैंपियनशिप 2025, सेपकटकरॉ वर्ल्ड कप 2024 और महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024 जैसे बड़े आयोजनों की सफल मेजबानी की जा चुकी है।

इस टूर्नामेंट में भारत की टीम ग्रुप-ए में रखी गई है, जहां उसका सामना चीन, जापान और कजाकिस्तान से होगा। ग्रुप-बी में बांग्लादेश, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और चीनी ताइपे शामिल हैं। भारतीय टीम 29 अगस्त को चीन के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी, इसके बाद 31 अगस्त को जापान से और 1 सितंबर को कजाकिस्तान से भिड़ेगी।

