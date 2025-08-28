Bihar Weather Update: 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, 1 सितंबर से फिर एक्टिव होगा मॉनसून

बिहार (Bihar) में लगातार रुक-रुककर बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग (IMD Bihar Forecast) ने राज्य के 12 जिलों में Heavy Rain Alert जारी किया है। इन जिलों में बादल गरजने, ठनका गिरने और 30 से 40 kmph की स्पीड से Wind Flow की संभावना जताई गई है।

किन जिलों के लिए जारी हुआ अलर्ट?

मौसम विभाग के मुताबिक आज West Champaran, East Champaran, Gopalganj, Siwan, Saran, Araria, Supaul, Kishanganj, Purnea, Katihar, Madhepura और Saharsa में भारी बारिश (Heavy Rain in Bihar) की चेतावनी दी गई है। इन इलाकों में अगले 24 घंटे तक Yellow Alert लागू रहेगा।

क्यों बरस रहे हैं बादल?

IMD के अनुसार, Bay of Bengal में Low Pressure Area बनने की वजह से 28 और 29 अगस्त को बिहार में कई जगहों पर Moderate to Heavy Rainfall होगी। वहीं, 30 अगस्त को गया, नवादा और नालंदा जिले में Heavy Rainfall की संभावना है। इसके बाद 1 सितंबर से Monsoon in Bihar दोबारा पूरी तरह एक्टिव हो जाएगा।

Monsoon Trough Line से बढ़ी संभावना

आईएमडी (IMD Monsoon Update) के मुताबिक, इस वक्त Monsoon Trough Line बिहार के उत्तरी हिस्सों के आसपास सक्रिय है। इसकी वजह से सीमांचल और उत्तर-पश्चिमी जिलों में हल्की बारिश (Light Rainfall) हो सकती है। आने वाले 24 घंटे में मौसम में उतार-चढ़ाव रहेगा और Thunderstorm with Lightning की आशंका है।

Flood Risk in Bihar

लगातार बारिश के कारण Flood Risk in Bihar भी बढ़ गया है। मुंगेर में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि आरा के जवैनिया गांव में River Erosion का खतरा बढ़ गया है। पटना में गंगा और पुनपुन नदी के जलस्तर में वृद्धि से कई निचले इलाके जलमग्न हो चुके हैं।

Patna Weather Update

राजधानी पटना (Patna Weather) में बुधवार को दिनभर बादलों की आवाजाही बनी रही, लेकिन बारिश नहीं होने से उमस ने लोगों को परेशान किया। तापमान में 1-2 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि, मौसम विभाग का कहना है कि अगले 1-2 दिनों में पटना समेत आसपास के जिलों में अच्छी खासी बारिश हो सकती है।