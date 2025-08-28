Main Menu

  Bihar में BEO साहब गिरफ्तार, शिक्षक से रिश्वत लेते हुए निगरानी टीम ने रंगे हाथ दबोचा

Edited By Harman, Updated: 28 Aug, 2025 09:36 AM

बिहार के भोजपुर जिले से निगरानी की टीम ने  1 लाख रुपए रिश्वत लेते एक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी गुलाम सरवर को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। वेतन को रिलीज करने के लिए शाहपुर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी गुलाम सरवर ने शिक्षक संतोष पाठक से कुल वेतन के 20%  कमीशन...

भोजपुर(राकेश कुमार): बिहार के भोजपुर जिले से निगरानी की टीम ने 1 लाख रुपए रिश्वत लेते एक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी गुलाम सरवर को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। 

पूरा मामला भोजपुर जिले के शाहपुर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी गुलाम सरवर से जुड़ा है। शाहपुर प्रखंड के बंशीपुर विद्यालय में कार्यरत एक शिक्षक संतोष पाठक के पिछले दो वर्षों से कुल 8.54 लाख वेतन बाकी था। वही बकाया वेतन के भुगतान के लिए शाहपुर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी गुलाम सरवर ने शिक्षक संतोष पाठक से कुल वेतन के 20% कमीशन की मांग की। वहीं वेतन को रिलीज करने के एवज में एक लाख रुपए देना तय हुआ। उसके बाद संतोष पाठक ने इसकी शिकायत पटना निगरानी विभाग में की। ब्यूरो द्वारा प्राप्त शिकायत का सत्यापन कराया गया एवं सत्यापन के क्रम में आरोपी द्वारा रिश्वत मांगे जाने का प्रमाण पाया गया। 

प्रथम द्दष्टया आरोप सही पाए जाने के बाद कांड अंकित कर उसके बाद एक धावादल का गठन किया गया। धावादल ने कार्रवाई करते हुए एक लाख रुपए रिश्वत लेते शाहपुर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी गुलाम सरवर को गिरफ्तार कर लिया। वही इस घटना के बाद से भोजपुर शिक्षा विभाग में अफरातफरी का माहौल कायम हो गया है।
 

