Bihar Police का बड़ा खुलासा: अपहरण, हत्या और फिरौती कांड का SIT ने किया पर्दाफाश, 05 अपराधी गिरफ्तार

bihar police kidnapping case

बिहार पुलिस ने एक सनसनीखेज अपहरण और हत्या कांड का सफलतापूर्वक खुलासा करते हुए 05 अपराधियों को गिरफ्तार किया है।

पटना:बिहार पुलिस ने एक सनसनीखेज अपहरण और हत्या कांड का सफलतापूर्वक खुलासा करते हुए 05 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। मामला नवादा के वारिसलीगंज थाना क्षेत्र का है, जहां 20 अगस्त 2025 को 14 वर्षीय सूरज कुमार का अपहरण कर उसके मोबाइल से फिरौती की मांग की गई थी।

SIT ने ऐसे खोला राज़

पुलिस की विशेष जांच टीम (SIT) ने सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी ट्रैकिंग और गहन पूछताछ के आधार पर जांच शुरू की। जांच में यह सामने आया कि अपराधियों ने 19 अगस्त को ही सूरज कुमार की हत्या कर दी थी और शव को सोन नदी किनारे दफना दिया था। इसके बावजूद परिजनों को गुमराह करने के लिए लगातार फिरौती की मांग की जा रही थी।

हरियाणा और यूपी STF की मदद से हुई गिरफ्तारी

बिहार पुलिस ने हरियाणा पुलिस और यूपी STF की मदद से इस मामले में संलिप्त 05 अपराधियों को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के दौरान मृतक का मोबाइल फोन और आरोपियों के मोबाइल भी बरामद किए गए।

अपहृत सूरज पर भी था आपराधिक मामला

जांच में यह भी सामने आया कि अपहृत सूरज कुमार के खिलाफ पहले से साइबर ठगी से जुड़े आपराधिक मामले दर्ज थे और वह पूर्व में जेल भी जा चुका था।

बिहार पुलिस की इस कार्रवाई से न सिर्फ अपहरण और हत्या कांड का राज़ खुला बल्कि अपराधियों को भी पकड़ लिया गया है। पुलिस अब इस पूरे मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है।

