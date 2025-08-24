Main Menu

Bihar Politics: 'हफ्ते भर के अंदर राहुल के रंग में रंगे तेजस्वी यादव", मंत्री नितिन नवीन का तीखा हमला

Bihar Politics: बिहार पथ निर्माण मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ नेता नितिन नवीन (Nitin Naveen) ने शनिवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जैसे सम्मानित पद पर बैठे व्यक्ति के...

Bihar Politics: बिहार पथ निर्माण मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ नेता नितिन नवीन (Nitin Naveen) ने शनिवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जैसे सम्मानित पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट करना साफ़ तौर पर तेजस्वी को मिले हुए संस्कार और उनके परिवार की राजनीतिक परंपरा का प्रतिबिंब है। 

यह कोई पहली बार नहीं है जब...- Tejashwi Yadav
मंत्री नितिन नवीन (Nitin Naveen) ने कहा कि यह कोई पहली बार नहीं है जब तेजस्वी और उनके परिवार ने बिहार की गरिमा और लोकतांत्रिक मूल्यों को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया हो। जब भी वे बिहार को आगे बढ़ता देखते हैं, तब उनका आपा खोना उनकी आदत बन चुकी है। उन्हें सोचना चाहिए कि जिस पद पर प्रधानमंत्री बैठे हैं, वह केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे देश की गरिमा का प्रतीक है। नवीन ने कहा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को बिहार आए अभी एक सप्ताह भी नहीं हुआ है और तेजस्वी यादव उनके रंग में रंगने लगे हैं। यह साफ दर्शाता है कि कांग्रेस और राजद की राजनीति केवल प्रधानमंत्री और भाजपा विरोध तक ही सीमित है। 

मंत्री ने कहा कि आज पूरा देश तेजस्वी यादव के इस व्यवहार से आक्रोशित है। पहले बिहार की जनता ने उनके संकीर्ण और नकारात्मक मानसिकता को समझ लिया था और अब पूरा देश उनके बयानों और कृत्यों को पहचान रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी यादव को यह समझ लेना चाहिए कि अभद्रता और नकारात्मक राजनीति से न तो जनता का भरोसा जीता जा सकता है और न ही लोकतंत्र की गरिमा बचाई जा सकती है। जनता अब जवाब देने के लिए तैयार है।

