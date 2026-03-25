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Boyfriend की हैवानियत! गर्लफ्रेंड को होटल में बुलाकर पिलाया नशीला पदार्थ और फिर पार की सारी हदें..

Edited By Ramanjot, Updated: 25 Mar, 2026 02:30 PM

boyfriend lures girlfriend to hotel and then raped her

एक छात्रा के साथ उसके प्रेमी अभिजीत ने हैवानियत की। 6 साल से प्रेम संबंध में रहे आरोपी ने युवती को बातचीत के बहाने होटल बुलाया और नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया।

Patna Rape Case: बिहार की राजधानी पटना से हैवानियत की एक झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। शहर के पॉश इलाके शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के एक होटल में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही 26 वर्षीय युवती के साथ उसके ही प्रेमी ने नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पीड़िता को बेहोशी की हालत में छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश तेज कर दी है। 

बातचीत के बहाने बुलाया, फिर दिया नशीला पेय 

पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, पीड़िता और आरोपी अभिजीत (28 वर्ष) पिछले 6 वर्षों से प्रेम संबंध में थे। 13 मार्च की रात आरोपी ने युवती को आपसी विवाद सुलझाने और बातचीत करने के बहाने शास्त्री नगर स्थित एक होटल में बुलाया। आरोप है कि कमरे में पहुंचने के बाद अभिजीत ने उसे कोई शीतल पेय (कोल्ड ड्रिंक) दिया, जिसमें नशीला पदार्थ मिला हुआ था। इसे पीते ही युवती अचेत हो गई, जिसके बाद आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। 

होश आने पर खुला राज, डायल 112 पर दी सूचना 

पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि करीब दो घंटे बाद जब उसे होश आया, तो आरोपी वहां से जा चुका था। खुद को अपमानित अवस्था में पाकर युवती ने साहस दिखाया और तुरंत डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। 

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6 साल का प्रेम संबंध और धोखे की साजिश 

मामले की जड़ें पुरानी दोस्ती से जुड़ी हैं। दोनों की मुलाकात पटना में पढ़ाई के दौरान हुई थी। आरोपी ने शादी का झांसा देकर लंबे समय तक युवती का शारीरिक शोषण किया। हाल ही में पीड़िता को पता चला कि अभिजीत गुपचुप तरीके से किसी दूसरी लड़की से विवाह करने की तैयारी कर रहा है। इसी विषय पर स्पष्टीकरण मांगने के लिए युवती उस रात होटल पहुंची थी, जहां उसके साथ यह घिनौनी वारदात हुई। 

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पुलिसिया कार्रवाई और वैज्ञानिक साक्ष्य 

शास्त्री नगर थाना पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 23 मार्च को औपचारिक FIR दर्ज कर ली है। वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने के लिए पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। होटल के प्रवेश और निकास द्वारों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। घटनास्थल से नमूने इकट्ठा करने के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला (FSL) की टीम को तैनात किया गया है।

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