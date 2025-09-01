Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • CM हेमंत आज 'वोट अधिकार यात्रा' के समापन कार्यक्रम में होंगे शामिल,  Patna में महागठबंधन देगा एकता का संदेश

CM हेमंत आज 'वोट अधिकार यात्रा' के समापन कार्यक्रम में होंगे शामिल,  Patna में महागठबंधन देगा एकता का संदेश

Edited By Harman, Updated: 01 Sep, 2025 10:12 AM

cm hemant will be involved in the closing ceremony of vote rights yatra today

‘‘झामुमो अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के साथ ‘वोटर अधिकार यात्रा' के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे।

Jharkhand News: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज यानी सोमवार को बिहार की राजधानी पटना में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ‘वोटर अधिकार यात्रा' में शामिल होंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के एक नेता ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सोमवार सुबह पटना के लिए रवाना होंगे। 

झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय ने एक प्रेस बयान में कहा, ‘‘झामुमो अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के साथ ‘वोटर अधिकार यात्रा' के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। यह ऐतिहासिक मौका विपक्षी एकता के शक्ति प्रदर्शन में बदल जाएगा।'' 

पांडेय ने कहा, ‘‘महागठबंधन के नेता सोमवार को पटना में एक मार्च निकालेंगे, जो लगभग 1,300 किलोमीटर की यात्रा के समापन का प्रतीक होगा जिसमें 110 से अधिक बिहार विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया गया।'' उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) भाजपा और निर्वाचन आयोग की सुनियोजित साजिश है, जिसका उद्देश्य मतदाताओं, विशेषकर गरीबों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, दलितों, मजदूरों, किसानों और आदिवासी समुदायों को भाजपा की विचारधारा के विरुद्ध अपने मताधिकार का प्रयोग करने से वंचित करना है।'' झामुमो नेता ने कहा कि झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार ने पहले ही विधानसभा में एसआईआर के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर लोगों को अपना संदेश दे दिया है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!