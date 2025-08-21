28 अगस्त को वोटर अधिकार यात्रा में शामिल होंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, केसी वेणुगोपाल ने कहा- आंदोलन को मिलेगा बल

कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में यह यात्रा इस साल अक्टूबर-नवंबर में होने वाले आगामी राज्य विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में कथित अनियमितताओं के विरोध में आयोजित की जा...

Akhilesh Yadav News: उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) 28 अगस्त को बिहार के सीतामढ़ी में चल रही मतदाता अधिकार यात्रा (Voter Adhikaar Yatra) में शामिल होंगे।



कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में यह यात्रा इस साल अक्टूबर-नवंबर में होने वाले आगामी राज्य विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में कथित अनियमितताओं के विरोध में आयोजित की जा रही है। X पर एक पोस्ट साझा करते हुए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने घोषणा की कि अखिलेश यादव 28 अगस्त को बिहार के सीतामढ़ी में मतदाता अधिकार यात्रा में शामिल होंगे।



विपक्ष के चल रहे आंदोलन को बल मिलेगा- वेणुगोपाल

वेणुगोपाल ने कहा, "यादव के मतदाता अधिकार यात्रा में शामिल होने से विपक्ष के चल रहे आंदोलन को बल मिलेगा और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले SIR के नाम पर 'वोट चोरी' के खिलाफ जनता का भारी समर्थन मिलेगा।" विपक्ष का आरोप है कि SIR से मतदाताओं के नाम हटाना चुनाव आयोग द्वारा भाजपा के साथ मिलीभगत से की गई "वोट चोरी" के समान है। यात्रा का समापन 1 सितंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में एक विशाल रैली के साथ होगा।