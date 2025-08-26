Patna News: 2 नाबालिग बच्चों की मौत पर बवाल! लोगों ने पुलिस पर किया पथराव...गाड़ियों को फूंका, 5 पुलिसकर्मी घायल

Main Menu

Edited By Swati Sharma, Updated: 26 Aug, 2025 10:39 AM

Patna news: पटना में दो बच्चों की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान सोमवार शाम भीड़ हिंसा पर उतर आई, जिसमें एक महिला कांस्टेबल समेत कम से कम पांच पुलिसकर्मी घायल हो गए। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। भीड़ ने दो पुलिस वाहनों को भी आग लगा दी और पथराव किया।

अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने हिंसा में शामिल होने के आरोप में कम से कम 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। इंद्रपुरी इलाके में 15 अगस्त को एक कार से दो बच्चों के शव बरामद हुए थे। दोषियों के खिलाफ प्रदर्शनकारी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। पटना (मध्य) पुलिस अधीक्षक दीक्षा ने कहा, ‘‘यह घटना सोमवार शाम को हुई जब स्थानीय लोगों के एक समूह ने 15 अगस्त को हुई दो बच्चों की हत्या के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए यातायात अवरुद्ध कर दिया। जब पुलिस वहां पहुंची, तो भीड़ हिंसक हो गई और पुलिस वाहनों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। उन्होंने पुलिसकर्मियों पर भी पथराव किया और दो वाहनों को आग के हवाले कर दिया।''

पुलिस अधीक्षक ने कहा, ‘‘भीड़ ने मेरे साथ और अन्य पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की।'' उन्होंने बताया कि हिंसा के आरोप में दस लोगों को गिरफ्तार किया गया है तथा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अन्य गिरफ्तारियां की जाएंगी। पुलिस अधीक्षक ने कहा, ‘‘दोनों बच्चों की हत्या के मामले में आरोपियों को बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।'' 

