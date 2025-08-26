CM नीतीश ने बिहार विधानसभा अध्यक्ष को दी जन्मदिन की बधाई, सुखद एवं सुदीर्घ जीवन की कामना की

Edited By Ramanjot, Updated: 26 Aug, 2025 11:23 AM
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव के आवास जाकर उन्हें जन्मदिन पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव के सुखद एवं सुदीर्घ जीवन की कामना की है।
