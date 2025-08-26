आइसक्रीम का लालच देकर मासूम को सुनसान जगह ले गया युवक, फिर किया गलत काम; लहूलुहान हालत में छोड़कर हुआ फरार

Edited By Swati Sharma, Updated: 26 Aug, 2025 01:47 PM
Purnia Crime News: बिहार के पूर्णिया जिले से मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक आइसक्रीम बेचने वाले ने मासूम बच्चे को सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ गलत काम किया और फिर उसे लहूलुहान हालत में छोड़कर फरार हो गया। वहीं, सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
लहूलुहान हालत में छोड़कर हुआ फरार
जानकारी के मुताबकि, मामला जिले के सदर थाना क्षेत्र के एक गांव का है। बताया जा रहा है कि 5 साल का मासूम बच्चा अपने ननिहाल आया हुआ था। सोमवार को वह गांव के बच्चों के साथ घर के बाहर खेल रहा था, तभी गांव का ही एक युवक आइसक्रीम बेचने के लिए वहां पर आया। वह आइसक्रीम खिलाने का लालच देकर बच्चे को पास के एक सुनसान मकान पर ले गया और फिर उसके साथ यौन शोषण किया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी उसे लहूलुहान हालत में छोड़ कर भाग गया। जब बच्चा देर शाम तक घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की। साथ खेल रहे बच्चों ने बताया कि आइसक्रीम बेचने वाला उसे अपने साथ ले गया। इसके बाद परिजन बच्चों द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचे तो वहां पर बच्चा लहूलुहान हालत में पड़ा हुआ था। परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी।
इधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे को गंभीर हालत में पूर्णिया जीएमसीएच में भर्ती करवाया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अभी तक परिजनों की ओर से कोई लिखित आवेदन नहीं दिया गया है।