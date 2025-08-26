Main Menu

सहरसा में भयानक सड़क हादसा, झोपड़ी में सो रहे दंपती को यूं खींच ले गई मौत, मची चीख-पुकार

Edited By Ramanjot, Updated: 26 Aug, 2025 01:54 PM

Road Accident: बिहार के सहरसा जिले से भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां सोमवार की रात तेज रफ्तार स्कॉर्पियो एक फूस की झोपड़ी में घुस गई। इस घटना में दंपती की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने पूर्वी कोसी तटबंध के पास सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। 

खाना खाने के बाद झोपड़ी में सो रहे थे पति-पत्नी
जानकारी के अनुसार, घटना जिले के नवहट्टा थाना क्षेत्र की है। मृतक की पहचान हाटी पंचायत के बराही वार्ड 15 के निवासी लक्ष्मी पासवान (55) और उनकी पत्नी तारा देवी (50) के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों पति-पत्नी रात 9 बजे खाना खाने के बाद झोपड़ी में सो रहे थे। इसी दौरान रात करीब 11:30 बजे तेज रफ्तार स्कॉर्पियो झोपड़ी में जा घुसी, जिसके बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। 

आनन-फानन में स्थानीय लोगों ने दंपती को नजदीकी अस्पताल भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इधर, ग्रामीणों ने स्कॉर्पियो चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। जबकि गाड़ी में सवार दूसरा व्यक्ति फरार हो गया। घटना से आक्रोशित ग्रामीण ने मंगलवार को नवहट्टा के पूर्वी कोसी तटबंध सड़क जाम कर मुआवजे की मांग कर रहे हैं। 
 

