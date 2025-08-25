Main Menu

Patna News: वाहन जांच के दौरान रुकने का इशारा किया तो बैरिकेड में मारी टक्कर, 3 पुलिसकर्मी घायल... चालक Arrest

Edited By Harman, Updated: 25 Aug, 2025 11:39 AM

Patna News: बिहार के पटना में वाहन जांच के लिए लगाई गई बैरिकेडिंग में एक तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में वहां मौजूद तीन पुलिसकर्मी जख्मी हो गए जिनका इलाज अस्पताल में जारी है।

Patna News: बिहार के पटना में वाहन जांच के लिए लगाई गई बैरिकेडिंग में एक तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में वहां मौजूद तीन पुलिसकर्मी जख्मी हो गए जिनका इलाज अस्पताल में जारी है।

मिली जानकारी के अनुसार, पीरबहोर थाना क्षेत्र के कृष्णा घाट का है। शनिवार रात करीब 11 बजे पुलिस ने कृष्णा घाट के पास बैरिकेडिंग लगा वाहन चैंकिंग कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने एक कार को जांच के लिए रुकने का इशारा किया। चालक ने कार को रोकने की बजाए गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर सीधे बैरिकेड में टक्कर मार दी। जिससे वहां मौजूद तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायल तीनों पुलिसकर्मियों में ट्रैफिक हवलदार बलभद्र, सिपाही ओंकार कुमार और भोला पासवान शामिल हैं। घटना में घायल तीनों पुलिसकर्मियों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। वहीं पुलिस द्वारा चालक को दबोच लिया गया। साथ ही गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया है।
 

