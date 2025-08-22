बिहार के पटना में गुरूवार देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। वहीं इस घटना में दो बाइकों की आमने सामने की टक्कर में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

मिली जानकारी के अनुसार, सड़क हादसा पटना के गौरीचक थाना क्षेत्र के बेलदारी चक पुल का है। मृतकों की पहचान 22 वर्षीय दुखन कुमार, 25 वर्षीय रवि कुमार, 18 वर्षीय सूरज कुमार और 30 वर्षीय विकास कुमार के रूप में हुई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि दो बाइकों की आमने सामने की जोरदार भिंड़त हो गई। दोनों बाइक्स पर दो-दो लोग सवार थे और दोनों ही वाहन तेज रफ्तार में थे। वहीं दोनों मोटरसाइकिल तेज रफ्तार में होने के कारण अनियंत्रित हो गए और आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि हादसा इतना भयानक था कि चारों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई और दोनों बाइक्स क्षतिग्रस्त हो गए। खून से लथपथ चार युवकों को देख लोगों के दिल सिहर उठे।



इधर घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं इस भयानक घटना के बाद परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है। पूरे इलाके में मातम का माहौल है।