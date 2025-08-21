Bihar: वैशाली में सुबह-सुबह NIA की छापेमारी से मचा हड़कंप! ऑटो स्टैंड संचालक के घर Raid, जानें किस मामले में Action?

Edited By Harman, Updated: 21 Aug, 2025 11:40 AM
Bihar news: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने आज तड़के बिहार के मुजफ्फरपुर से एके-47 बरामदगी मामले में वैशाली जिले में छापेमारी की। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सूचना के आधार पर एनआईए की छह सदस्यीय टीम ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से आज सुबह लगभग 4:30 बजे हाजीपुर के डाक बंगला चौक स्थित ऑटो स्टैंड संचालक राजू राय के आवास पर छापमारी की।
एनआईए के अधिकारियों ने राजू राय से इस संबंध में पूछताछ की। अधिकारियों ने बताया कि यह कारर्वाई 2024 में मुज़फ़्फ़रपुर में एक मुखिया के घर से एके-47 राइफल की ज़ब्ती की चल रही जांच का हिस्सा है।
हाजीपुर के अलावा बिहार के अन्य स्थानों पर भी एनआईए की टीम छापेमारी कर रही है। चर्चा है कि यह छापेमारी बिहार में सक्रिय कुछ संगठित गिरोहों और हथियार तस्करी नेटवर्क से जुड़ी हो सकती है। उल्लेखनीय है कि एनआईए की टीम ने पिछले साल दिसंबर में एके-47 तस्करी मामले में हाजीपुर शहर में दो जगहों पर छापेमारी की थी।