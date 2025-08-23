वैशाली पुलिस की बड़ी कामयाबी: कुख्यात अंतरजिला अपराधी नीतीश कुमार लोडेड पिस्टल के साथ गिरफ्तार

वैशाली जिले की पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अंतरजिला कुख्यात अपराधी नीतीश कुमार को लोडेड पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है।

वैशाली:वैशाली जिले की पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अंतरजिला कुख्यात अपराधी नीतीश कुमार को लोडेड पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। बलिगाँव थाना क्षेत्र अंतर्गत कावाडीह कब्रिस्तान के पास गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में अपराधी को तब पकड़ा गया जब वह किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, बलिगाँव थाना पुलिस को 22 अगस्त की शाम गुप्त सूचना मिली थी कि एक युवक अवैध हथियार के साथ घटनास्थल पर मौजूद है। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम मौके पर पहुँची। पुलिस वाहन देखते ही आरोपी भागने लगा लेकिन सशस्त्र बल की मदद से उसे दबोच लिया गया। पूछताछ में उसने अपनी पहचान नीतीश कुमार, पिता- युगेश्वर राय, निवासी- पोझिया, थाना- लालगंज, जिला वैशाली के रूप में बताई।

तलाशी में आरोपी के पास से एक लोडेड पिस्टल, चार जिंदा कारतूस और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया। जब उससे हथियारों के वैध कागजात मांगे गए, तो वह कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका।

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि गिरफ्तार अपराधी नीतीश कुमार पर पहले से ही कई संगीन मामले दर्ज हैं। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर 10 जुलाई 2025 को बलिगाँव थाना क्षेत्र के वायरलेस चौक के पास एक मक्का व्यापारी को गोली मारकर ₹20,000 की लूट की घटना को अंजाम दिया था। इसके अलावा चिकनौटा स्थित एक ज्वेलर्स की दुकान को लूटने का प्रयास भी किया था। यही नहीं, समस्तीपुर जिले के चकमहेशी थाना क्षेत्र में 4 मई 2025 को एसबीआई सीएसपी से करीब ₹1.20 लाख की लूट को भी अंजाम दिया था।

इतना ही नहीं, 20 अगस्त 2025 को चकमहेशी थाना क्षेत्र के टारा चौक पर पुलिस पीछा कर रही थी तो उसने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। पूछताछ में नीतीश कुमार ने इन घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है।

इस मामले में बलिगाँव थाना कांड संख्या 138/25 दर्ज की गई है और आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। पुलिस आरोपी के आपराधिक नेटवर्क और पुराने आपराधिक इतिहास की भी जांच कर रही है।

बरामदगी में पुलिस ने 01 पिस्टल, 04 जिंदा कारतूस और 01 मोबाइल फोन को कब्जे में लिया है।