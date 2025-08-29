Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • पूर्णिया एयरपोर्ट से जल्द शुरू होगी उड़ान सेवा! संजय झा ने नवनिर्मित टर्मिनल भवन का किया निरीक्षण, बताया कब होगा लोकार्पण..

पूर्णिया एयरपोर्ट से जल्द शुरू होगी उड़ान सेवा! संजय झा ने नवनिर्मित टर्मिनल भवन का किया निरीक्षण, बताया कब होगा लोकार्पण..

Edited By Ramanjot, Updated: 29 Aug, 2025 04:26 PM

flight service will start soon from purnia airport

दरअसल, संजय झा ने आज पूर्णिया एयरपोर्ट के नवनिर्मित टर्मिनल भवन का निरीक्षण किया और निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट...

Purnia Airport: बिहार में पूर्णिया एयरपोर्ट से जल्द ही उड़ान सेवा शुरू होने वाली है। आगामी 15 सितंबर को इसका लोकार्पण होने की संभावना है। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने इसे लेकर ताजा अपडेट दिया है। 

PunjabKesari

दरअसल, संजय झा ने आज पूर्णिया एयरपोर्ट के नवनिर्मित टर्मिनल भवन का निरीक्षण किया और निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंत्री लेसी सिंह, पूर्व सांसद संतोष कुमार कुशवाहा तथा राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक एवं विकास आयुक्त सहित वरीय पदाधिकारीगण मौजूद थे।

PunjabKesari

संजय झा ने बताया कि आगामी 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इसका लोकार्पण संभावित है। पूर्णिया एयरपोर्ट के शुरू होने से क्षेत्र के कई जिलों में विकास की गति तेज होगी, क्षेत्रवासियों को बेहतर संपर्कता के साथ रोजगार के नये अवसर प्राप्त होंगे।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!