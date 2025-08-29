पूर्णिया एयरपोर्ट से जल्द शुरू होगी उड़ान सेवा! संजय झा ने नवनिर्मित टर्मिनल भवन का किया निरीक्षण, बताया कब होगा लोकार्पण..

दरअसल, संजय झा ने आज पूर्णिया एयरपोर्ट के नवनिर्मित टर्मिनल भवन का निरीक्षण किया और निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट...

Purnia Airport: बिहार में पूर्णिया एयरपोर्ट से जल्द ही उड़ान सेवा शुरू होने वाली है। आगामी 15 सितंबर को इसका लोकार्पण होने की संभावना है। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने इसे लेकर ताजा अपडेट दिया है।







संजय झा ने बताया कि आगामी 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा इसका लोकार्पण संभावित है। पूर्णिया एयरपोर्ट के शुरू होने से क्षेत्र के कई जिलों में विकास की गति तेज होगी, क्षेत्रवासियों को बेहतर संपर्कता के साथ रोजगार के नये अवसर प्राप्त होंगे।