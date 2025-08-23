VIDEO: पूर्णिया में बड़ा हादसा, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत..परिजनों में हाहाकार

Edited By Swati Sharma, Updated: 23 Aug, 2025 03:37 PM
#Purniaaccident #Purnia #Bihar #Accident
Purnia four people Died: पूर्णिया (Purnia) में बड़ा हादसा (purnia accident) हुआ है.. सड़क किनारे बने गड्ढे में डूबने से चार लोगों की दर्दनाक मौत(Died) हो गयी, जबकि एक पीड़ित जिन्दगी और मौत से अस्पताल की बेड पर जंग रही है।