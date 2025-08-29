Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Bihar: मुंगेर में खतरे के निशान से 35 सेमी ऊपर बह रही गंगा, कुतलूपुर दियारा में भीषण कटाव; 6 पक्के मकान नदी में समाए

Bihar: मुंगेर में खतरे के निशान से 35 सेमी ऊपर बह रही गंगा, कुतलूपुर दियारा में भीषण कटाव; 6 पक्के मकान नदी में समाए

Edited By Harman, Updated: 29 Aug, 2025 09:05 AM

ganga flowing above the danger mark in munger 6 houses submerged in river

मुंगेर में गुरुवार को गंगा नदी खतरे के निशान से 35 सेंटीमीटर ऊपर आ गई है और इस क्षेत्र में तीव्र कटाव होने से मुंगेर सदर प्रखंड में कुतलपुर दियारा इलाके के छह मकान गंगा नदी में समा गए हैं।

Bihar News: मुंगेर में गुरुवार को गंगा नदी खतरे के निशान से 35 सेंटीमीटर ऊपर आ गई है और इस क्षेत्र में तीव्र कटाव होने से मुंगेर सदर प्रखंड में कुतलपुर दियारा इलाके के छह मकान गंगा नदी में समा गए हैं। 

कुतलूपुर दियारा के कटाव पीड़ित रामविलास पासवान ने बताया है कि छ: ग्रामीणों के पक्के मकान गंगा में कटाव में बीती रात समा गए। इसके साथ ही घर में रखें सभी खाने पीने के बर्तन, कुकिंग गैस सिलेंडर, कुकिंग स्टोव , कपड़ा, अनाज वगैरा भी गंगा को भेंट चढ़ गए। इस सूचना के बाद मुंगेर के भाजपा विधायक प्रणव कुमार यादव के निर्देशन में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी ने पीड़ित परिवारों को राशन, त्रिपाल और दिनचर्या की जरुरी चीजें निशुल्क मुहैया करायी। 
 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!