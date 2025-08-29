Chhapra Crime: मुख्य मार्ग पर 35 वर्षीय महिला का शव मिलने से सनसनी, पुलिस जांच मे जुटी

Edited By Ramanjot, Updated: 29 Aug, 2025 12:32 PM



A-

A+

जलालपुर-कोपा मुख्य मार्ग पर स्थानीय ग्रामीणों ने एक महिला का शव देखकर इसकी सूचना पुलिस को दी। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने शव की पहचान कराने का प्रयास किया। पहचान नहीं होने पर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजने के साथ ही अगले 72 घंटा तक शव...