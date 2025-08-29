Chhapra Crime: मुख्य मार्ग पर 35 वर्षीय महिला का शव मिलने से सनसनी, पुलिस जांच मे जुटी

Edited By Ramanjot, Updated: 29 Aug, 2025 12:32 PM
Chhapra Crime: बिहार में सारण जिला के जलालपुर थाना की पुलिस ने एक अज्ञात महिला (35) का शव बरामद किया है।
सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि जलालपुर-कोपा मुख्य मार्ग पर स्थानीय ग्रामीणों ने एक महिला का शव देखकर इसकी सूचना पुलिस को दी। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने शव की पहचान कराने का प्रयास किया।
पहचान नहीं होने पर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजने के साथ ही अगले 72 घंटा तक शव को सुरक्षित रखने और सोशल मीडिया के माध्यम से उसकी पहचान कराने की जानकारी सूत्रों ने दी है।