Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Bihar Weather Update: अगले 5 दिन बिहार में बरसेंगे बादल, 26 जिलों में अलर्ट, 6 जिलों में ऑरेंज वार्निंग

Bihar Weather Update: अगले 5 दिन बिहार में बरसेंगे बादल, 26 जिलों में अलर्ट, 6 जिलों में ऑरेंज वार्निंग

Edited By Ramanjot, Updated: 22 Aug, 2025 09:41 AM

bihar weather today 22 august 2025

बिहार में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। इस समय Monsoon Trough Bihar से होकर गुजर रही है, जिसके कारण 22 अगस्त से 26 अगस्त तक राज्य में झमाझम बारिश होने की संभावना है।

Bihar Weather Update:बिहार में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। इस समय Monsoon Trough Bihar से होकर गुजर रही है, जिसके कारण 22 अगस्त से 26 अगस्त तक राज्य में झमाझम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, इस दौरान दक्षिणी और पूर्वी जिलों में Heavy Rain in Bihar देखने को मिल सकती है। साथ ही तापमान में तीन से पांच डिग्री तक गिरावट दर्ज की जाएगी।

मौसम विभाग (IMD) ने शुक्रवार को बिहार के 26 जिलों में Rain Alert Bihar जारी किया है। कई इलाकों में बिजली गिरने और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। पांच जिलों – वैशाली, गया, नवादा, औरंगाबाद, लखीसराय और शेखपुरा में Orange Alert Bihar लागू किया गया है। इन जगहों पर अगले 24 घंटे में अत्यधिक वर्षा की संभावना है। वहीं पटना, समस्तीपुर, खगड़िया, नालंदा, कैमूर, रोहतास, जहानाबाद और जमुई जैसे जिलों में Yellow Alert Bihar प्रभावी रहेगा।

राजधानी पटना का मौसम भी पूरी तरह बरसाती हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार, अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दिनभर उमस के साथ मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। साथ ही तेज हवा और वज्रपात की आशंका को देखते हुए Patna Rain Forecast के तहत येलो अलर्ट जारी किया गया है।

पिछले 24 घंटे में भी कई जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। पटना के फतुहा में 24.8 मिमी, पूर्णिया के जलालगढ़ में 21.5 मिमी, मुंगेर के तारापुर में 13 मिमी, दानापुर में 16.2 मिमी और बांका के कटोरिया में 11.2 मिमी वर्षा हुई। इसके अलावा बक्सर, कटिहार और बेलहर जैसे जिलों में भी लगातार Bihar Rainfall News आ रही है।

और ये भी पढ़े

मौसम विभाग ने नागरिकों और किसानों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे बारिश और वज्रपात के समय खुले खेतों में काम न करें और सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। आम जनता से भी कहा गया है कि अनावश्यक यात्रा से बचें और प्रशासन के Bihar Weather Update को फॉलो करें।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!