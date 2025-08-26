Main Menu

Bihar Weather: बिहार में आज गरज-चमक के साथ होगी बारिश, इन 26 जिलों के लिए अलर्ट जारी; जानें 31 अगस्त तक कैसा रहेगा मौसम

Edited By Swati Sharma, Updated: 26 Aug, 2025 11:38 AM

there will be rain with thunder and lightning in bihar today

Bihar Weather: पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य के 26 जिलों में तेज बारिश और वज्रपात का अलर्ट (IMD Alert in Bihar) जारी किया है। तेज बारिश और वज्रपात से प्रभावित जिलों में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना,...

Bihar Weather: पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य के 26 जिलों में तेज बारिश और वज्रपात का अलर्ट (IMD Alert in Bihar) जारी किया है। तेज बारिश और वज्रपात से प्रभावित जिलों में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, जहानाबाद, अरवल, नवादा, नालंदा, रोहतास, गया, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, खगड़यिा, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया शामिल हैं। मौसम विभाग के अनुसार, इन जिलों में तेज हवा के साथ गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। (Bihar Weather News Today) विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और खुले स्थानों पर न जाने की सलाह दी है।

जानें 31 अगस्त तक का मौसम।। Know the weather till 31 August
मौसम विज्ञान केंद्र (Meteorological Station) की रिपोर्ट के अनुसार, 31 अगस्त तक उत्तर- पश्चिम, उत्तर- मध्य, उत्तर- पूर्व, दक्षिण- पश्चिम, दक्षिण- मध्य और दक्षिण- पूर्व बिहार के कुछ हिस्सों में रुक- रुक कर बारिश हो सकती है। हालांकि, तापमान में ज्यादा उतार- चढ़ाव के आसार नहीं हैं। अगले चार दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। 26 से 31 अगस्त के बीच पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया और अरवल जिलों में गर्मी से राहत मिलेगी। इन जिलों में न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।

वहीं, पिछले 24 घंटे में पटना समेत राज्य के कई हिस्सों में खासी बारिश दर्ज की गई है। गया में सबसे अधिक 69.4 मिमी बारिश हुई। इसके अलावा पटना में 60 मिमी, सारण में 53.4 मिमी, भोजपुर में 51.2 मिमी, सीवान में 41 मिमी, नवादा में 35.2 मिमी, अररिया में 34.6 मिमी, औरंगाबाद में 33.6 मिमी और बक्सर में 30.4 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई है।

