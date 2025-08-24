Hero Asia Cup Rajgir 2025: जापान की हॉकी टीम पहुंची बिहार, कप्तान बोले- भारत के खिलाफ सबसे कठिन होगा मैच

वर्तमान में एफआईएच वर्ल्ड रैंकिंग में 18वें स्थान पर काबिज जापान को पूल-ए में रखा गया है, जिसमें मेज़बान भारत, चीन और कज़ाखस्तान शामिल हैं। जापान अपना अभियान 29 अगस्त को कज़ाखस्तान के खिलाफ शुरू करेगा। इसके बाद 31 अगस्त को भारत के साथ रोमांचक...

Hero Asia Cup Rajgir 2025: प्रतिष्ठित हीरो एशिया कप राजगीर, बिहार 2025 के लिए जापान की पुरुष हॉकी टीम शनिवार देर रात बिहार पहुंची। टूर्नामेंट के इतिहास में जापान अब तक पांच बार चौथे स्थान पर रहा है, लेकिन पदक जीतने में सफल नहीं हुआ। इस बार टीम का लक्ष्य इस ‘जिंक्‍स’ को तोड़कर पहली बार पदक हासिल करना है।



वर्तमान में एफआईएच वर्ल्ड रैंकिंग में 18वें स्थान पर काबिज जापान को पूल-ए में रखा गया है, जिसमें मेज़बान भारत, चीन और कज़ाखस्तान शामिल हैं। जापान अपना अभियान 29 अगस्त को कज़ाखस्तान के खिलाफ शुरू करेगा। इसके बाद 31 अगस्त को भारत के साथ रोमांचक मुकाबला खेला जाएगा, जबकि अंतिम पूल मैच 1 सितंबर को चीन के विरुद्ध होगा।



टीम के आगमन पर कप्तान राइकी फुजीशिमा ने कहा “राजगीर में हमारे पहले टूर्नामेंट को लेकर हम बेहद उत्साहित हैं। हमारा मुख्य लक्ष्य एशिया कप 2025 जीतकर 2026 विश्व कप के लिए क्वालीफाई करना है। पूरी टीम जोश और जज़्बे के साथ खेलने के लिए तैयार है। बिना शक, भारत के खिलाफ मैच सबसे कठिन होगा। वे इस प्रतियोगिता की सबसे ऊंची रैंकिंग वाली टीम हैं और घरेलू समर्थन भी उन्हें मिलेगा, लेकिन हमें अपनी क्षमताओं पर पूरा विश्वास है। इस बार हम podium finish हासिल करेंगे।”



हीरो एशिया कप राजगीर, बिहार 2025 के सभी मैच सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव देखे जा सकते हैं। वहीं अमेरिका, ब्रिटेन, नीदरलैंड्स, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के प्रशंसक टूर्नामेंट का सीधा प्रसारण Watch.Hockey पर देख सकते हैं |

