Asia Cup Rajgir 2025: बिहार पहुंची कोरियाई पुरुष हॉकी टीम, कप्तान ने कहा- हम मैदान पर करेंगे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन ..

Asia Cup Rajgir 2025: कोरियाई पुरुष हॉकी टीम प्रतिष्ठित पुरुष एशिया कप राजगीर, बिहार 2025 से पहले रविवार रात बिहार पहुंची, जो 29 अगस्त से 7 सितंबर तक खेला जाना है। हॉकी इंडिया की एक विज्ञप्ति के अनुसार, कप्तान जोंगसुक बे के नेतृत्व में, गत चैंपियन टीम टूर्नामेंट के इस संस्करण में अपना खिताब बरकरार रखने के लिए प्रयासरत होगी।







उल्लेखनीय रूप से, कोरिया पुरुष एशिया कप के इतिहास में सबसे सफल राष्ट्र बना हुआ है, जिसने रिकॉर्ड पांच बार यह खिताब जीता है, और उनकी सबसे हालिया जीत 2022 में हुई थी। जकार्ता में आयोजित पिछले संस्करण में, उन्होंने एक रोमांचक फाइनल में मलेशिया को 2-1 से हराकर ट्रॉफी जीती थी। वर्तमान में एफआईएच विश्व रैंकिंग में 13वें स्थान पर काबिज कोरिया को मलेशिया, बांग्लादेश और चीनी ताइपे के साथ पूल बी में रखा गया है। वे अपने अभियान की शुरुआत 29 अगस्त को चीनी ताइपे के खिलाफ करेंगे, उसके बाद 30 अगस्त को मलेशिया के साथ एक महत्वपूर्ण मुकाबला होगा, और फिर 1 सितंबर को बांग्लादेश के खिलाफ मैच के साथ अपने पूल चरण का समापन करेंगे।







टीम के आगमन के बाद, कोरियाई कप्तान जोंगसुक बे ने कहा, "राजगीर में यह हमारा पहला टूर्नामेंट है, और यहां हमें जो स्वागत मिला है, वह वाकई दिल को छू लेने वाला है। लोगों के आतिथ्य और उत्साह ने इस टूर्नामेंट को हमारे लिए पहले ही बेहद खास बना दिया है। मैं यहां आकर बहुत खुश हूं और हमें मिले गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए आभारी हूं।" टीम के खिताब बचाने की संभावनाओं पर बात करते हुए, बे ने कहा, "यह पक्के तौर पर कहना मुश्किल है कि हम खिताब बचा पाएंगे, क्योंकि यहां हर टीम मज़बूत है और मुकाबला कड़ा होगा। लेकिन मैं यह वादा कर सकता हूं कि हम मैदान पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे, अपनी तैयारी पर खरे उतरेंगे और पूरी लगन और जुझारूपन के साथ खेलेंगे। हमारा लक्ष्य प्रशिक्षण के दौरान की गई अपनी सारी मेहनत को दमदार प्रदर्शन में बदलना है, और उम्मीद है कि हम इस टूर्नामेंट का समापन एक बेहद सकारात्मक परिणाम के साथ करेंगे।"







कप्तान ने आगे कहा, "बेशक, दांव ऊंचा है क्योंकि विश्व कप में जगह दांव पर है, और इसके साथ ही बहुत दबाव भी आता है। लेकिन इसे खुद पर हावी होने देने के बजाय, हम उस दबाव का सकारात्मक तरीके से सामना कर रहे हैं। यह हमें और ज़्यादा मेहनत करने, ध्यान केंद्रित रखने और मैदान पर अपना सब कुछ झोंक देने के लिए प्रेरित करता है।"