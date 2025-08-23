Main Menu

  • पटना में भयानक सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत, CM नीतीश ने जताया शोक...घायलों के लिए की प्रार्थना।। Patna Road Accident

Edited By Swati Sharma, Updated: 23 Aug, 2025 11:59 AM

Road Accident in Patna: पटना के बाहरी इलाके में शनिवार को एक मिनी वैन और ट्रक की आमने-सामने की टक्कर में आठ लोगों की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। वहीं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने पटना जिले के...

Road Accident in Patna: पटना के बाहरी इलाके में शनिवार को एक मिनी वैन और ट्रक की आमने-सामने की टक्कर में आठ लोगों की मौत हो गई और चार अन्य घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। वहीं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने पटना जिले के शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के सिगरियामा में ट्रक और ऑटो रिक्शा में हुई टक्कर में आठ लोगों की मौत पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है।

'यह घटना काफी दु:खद'
नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने कहा कि यह घटना काफी दु:खद है। सभी मृतक नालंदा जिले के हिलसा थाना क्षेत्र के मलामा गांव के निवासी थे। मुख्यमंत्री ने इस दुर्घटना में घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उन्होंने दिवंगत आत्मा की चिर शान्ति तथा उनके परिजनों को दु:ख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है।

बता दें कि यह दुर्घटना दनियावां- हिलसा सड़क मार्ग पर तब हुई, जब एक ऑटो और हाइवा वाहन की आमने- सामने की टक्कर हो गई। सभी आठ मृतक नालंदा जिले के हिलसा थाना क्षेत्र के रेडी मालामा गांव के निवासी थे। वे फतुहा त्रिवेणी में गंगा स्नान के लिये जा रहे थे। सुबह करीब पौने सात बजे दनियावां पहुंचते ही तेज रफ्तार हाइवा से ऑटो की सीधी भिड़ंत हो गई, जिससे ऑटो में सवार आठ लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना में घायल पांच लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल (PMCH) भेजा गया है। 

