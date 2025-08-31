Main Menu

VIDEO: Bihar Politics: PM Modi को गाली देने वाले पर भड़के मंत्री श्रवण कुमार, ‘NDA कार्यकर्ता चूड़ी पहनकर नहीं बैठे हैं’

Edited By Swati Sharma, Updated: 31 Aug, 2025 04:30 PM

#Biharpolitics #Biharelections #Bihar #Begusarai #PMModi #ShravanKumar Bihar politics: बिहार सरकार (Bihar Government) के मंत्री श्रवण कुमार (Minister Shravan Kumar) ने एक कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra...

Bihar politics: बिहार सरकार (Bihar Government) के मंत्री श्रवण कुमार (Minister Shravan Kumar) ने एक कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की मां को गाली दिए जाने की घटना पर तीखी प्रतिक्रिया दी।

