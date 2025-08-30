"BJP, RSS और चुनाव आयोग देश में 'वोट चोरी' में लिप्त"....बिहार रैली में NDA सरकार पर भड़के राहुल गांधी

भोजपुर के जिला मुख्यालय आरा में कांग्रेस की 'मतदाता अधिकार यात्रा' के दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए, राहुल गांधी ने दावा किया कि मतदाता सूची संशोधन "देश के संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला" है। उन्होंने आरोप लगाया, "भाजपा, आरएसएस और...

Bihar Politics: कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने शनिवार को बिहार में मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर केंद्र की एनडीए (NDA) सरकार की आलोचना की और भाजपा, आरएसएस और चुनाव आयोग पर देश में 'वोट चोरी' में लिप्त होने का आरोप लगाया।

"देश के संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला"

भोजपुर के जिला मुख्यालय आरा में कांग्रेस की 'मतदाता अधिकार यात्रा' के दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए, राहुल गांधी ने दावा किया कि मतदाता सूची संशोधन "देश के संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला" है। उन्होंने आरोप लगाया, "भाजपा, आरएसएस और चुनाव आयोग देश में 'वोट चोरी' (वोटों की चोरी) में लिप्त हैं।" उन्होंने कहा कि बिहार से शुरू हुई 'मतदाता अधिकार यात्रा' "लोगों के वोट चुराने के खिलाफ एक देशव्यापी आंदोलन" बनेगी।

"बिहार में एक भी वोट नहीं चुराने देंगे"

लोकसभा में विपक्ष के नेता गांधी ने दावा किया कि, "एनडीए सरकार महाराष्ट्र और देश के अन्य हिस्सों में वोट चुराने में सफल रही। लेकिन हम भाजपा और चुनाव आयोग को बिहार में एक भी वोट नहीं चुराने देंगे।" उन्होंने आरोप लगाया, "मतदान दलितों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं का अधिकार है, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार चुनाव जीतने के लिए वोट चुराती है," उन्होंने कहा कि मतदान का अधिकार भारत के संविधान द्वारा सुनिश्चित किया गया है। संविधान की एक प्रति हाथ में लिए हुए, उन्होंने भाजपा पर "लोगों के वोट के अधिकार को छीनकर उस पर हमला" करने का आरोप लगाया।