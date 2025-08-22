बिहार चुनाव से पहले लालू यादव को लगा बड़ा झटका! PM मोदी के मंच पर दिखे RJD के 2 विधायक; NDA में शामिल होने की अटकलें तेज

PM Modi Bihar Visit: बिहार के गयाजी में शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) की रैली में राजद (RJD) के दो असंतुष्ट विधायक मंच पर नजर आए, जिसके बाद ऐसी अटकलें लग रही हैं कि वे राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले राजग में शामिल हो सकते...

नवादा से विधायक विभा देवी और रजौली से विधायक प्रकाश वीर मगध विश्वविद्यालय परिसर में निर्मित मंच पर पिछली पंक्ति में बैठे दिखे। विभा देवी के पति राज बल्लभ यादव कई बार विधायक रह चुके हैं और हाल ही में पटना उच्च न्यायालय द्वारा एक ‘पॉक्सो' मामले में बरी होने के बाद जेल से बाहर आए हैं। इस मामले में यादव को कई साल जेल में रहना पड़ा था।



माना जाता है कि यादव का नवादा जिले में खासा प्रभाव है। पिछले साल लोकसभा चुनाव में राजद द्वारा उनके परिवार के किसी सदस्य को टिकट नहीं दिए जाने से यादव नाराज थे। उसके बाद उनके भाई बिनोद यादव ने राजद छोड़ दी और नवादा लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा।