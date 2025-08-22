PM Modi in Bihar:"बिहार के लोगों का घुसपैठियों के जरिए हक छीन रहे कांग्रेस-RJD वाले..", गया में बोले PM मोदी, लोगों से किया ये आग्रह

PM Modi in Bihar: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने देश में घुसपैठियों की बढ़ती हुई संख्या पर चिंता व्यक्त की और कांग्रेस तथा राष्ट्रीय जनता दल ( NDA) जैसी पार्टियों पर घुसपैठियों के जरिए बिहार की जनता का हक छीनने का आरोप लगाते हुए आज कहा...

PM Modi in Bihar: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने देश में घुसपैठियों की बढ़ती हुई संख्या पर चिंता व्यक्त की और कांग्रेस तथा राष्ट्रीय जनता दल ( NDA) जैसी पार्टियों पर घुसपैठियों के जरिए बिहार की जनता का हक छीनने का आरोप लगाते हुए आज कहा कि घुसपैठियों को हर हाल में देश से बाहर किया जाएगा। बिहार के गयाजी में शुक्रवार को विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ करने के बाद एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि कांग्रेस तथा राजद अपने वोट बैंक के लिए घुसपैठियों का इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हें संरक्षण भी दे रहे है। कांग्रेस और राजद को देश के अंदर बैठा घुसपैठिया बताते हुए उन्होंने लोगों से ऐसे दलों से सतर्क और सावधान रहने को कहा।

घुसपैठियों की बढ़ती हुई संख्या देश के लिए एक चिंता का विषय- PM Modi

मोदी ने कहा कि घुसपैठियों को देश से बाहर करने के लिए डेमोग्राफी मिशन बनाया गया है, जो बहुत जल्द इस दिशा में अपना काम प्रारंभ करेगा। मोदी ने कहा कि घुसपैठियों की बढ़ती हुई संख्या देश के लिए एक चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि बिहार के सीमावर्ती जिलों की डेमोग्राफी में इसकी वजह से तेजी से बदलाव हुआ है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ( NDA) की सरकार ने यह तय किया है कि देश का भविष्य घुसपैठियों को नहीं तय करने दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार और देश के नागरिकों के हक, रोजगार और उनके अधिकारों पर घुसपैठियों को डाका डालने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि डेमोग्राफी मिशन इस दिशा में बहुत जल्द तेजी से काम करेगा और किसी भी कीमत पर स्थानीय नागरिकों के हक और जमीन को छीनने नहीं दिया जाएगा।

कांग्रेस राजद जैसे दल बिहार के लोगों का घुसपैठियों के जरिए हक छीन रहे- PM Modi

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में घुसपैठियों की बढ़ती हुई संख्या पर चिंता व्यक्त किया और कांग्रेस तथा राष्ट्रीय जनता दल ( NDA) जैसी पार्टियों पर घुसपैठियों के जरिए बिहार की जनता का हक छीनने का आरोप लगाते हुए कहा कि घुसपैठियों को हर हाल में देश से बाहर किया जाएगा । देश के बाहर के घुसपैठियों से सावधान रहने के साथ-साथ राजद और कांग्रेस जैसी अंदरुनी घुसपैठियों से सतर्क रहने का लोगों से आह्वान करते हुए मोदी ने कहा कि कांग्रेस राजद जैसे दल बिहार के लोगों का घुसपैठियों के जरिए हक छीन रहे हैं। उन्होंने कहा कि वोट बैंक के लिए ये दल किसी भी स्तर तक जा सकते हैं इसलिए बिहार के लोगों को ऐसे दलों से सतर्क रहने की आवश्यकता है।

मोदी ने कहा कि बिहार के लोगों का सपना साकार हो और राज्य को नई उड़ान मिल सके इसके लिए उनकी सरकार बिहार की नीतीश कुमार की सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। वर्तमान समय को महत्वपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा कि इस समय लोगों को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है ताकि बिहार के विकास की गति बनी रहे।