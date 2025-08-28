Main Menu

Bihar Police:पटना से अगवा छात्र को पुलिस ने छुड़ाया, 10 लाख की फिरौती मांगने वाले तीन अपराधी गिरफ्तार

Edited By Ramanjot, Updated: 28 Aug, 2025 10:01 PM

nalanda kidnapping case

बिहार पुलिस ने एक और बड़ी सफलता हासिल करते हुए फिरौती के लिए किए गए अपहरण कांड का मात्र तीन घंटे के भीतर खुलासा कर अपहृत युवक को सुरक्षित बरामद कर लिया।

नालंदा: बिहार पुलिस ने एक और बड़ी सफलता हासिल करते हुए फिरौती के लिए किए गए अपहरण कांड का मात्र तीन घंटे के भीतर खुलासा कर अपहृत युवक को सुरक्षित बरामद कर लिया।

सूत्रों के अनुसार, पटना में कोचिंग करने वाले आदित्य सिंह को अपराधियों ने आज दोपहर अगवा कर लिया और उसके परिजनों से 10 लाख रुपये की फिरौती की मांग करते हुए जान से मारने की धमकी दी। घटना की गंभीरता को देखते हुए नालंदा जिले के लहेरी थाना द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए विशेष टीम का गठन किया गया।

गुप्त सूचना और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए अपहृत युवक को सुरक्षित छुड़ा लिया। इस दौरान घटना में संलिप्त तीन अपराधियों-

  1.  हिमांशु उर्फ गोपी सिंह
  2.  कुंदन कुमार
  3.  सोनू कुमार -को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस ने अपराधियों के पास से 3 मैगजीन, 10 कारतूस और 45,000 रुपये नकद बरामद किए हैं।

जानकारी के अनुसार, अपहृत आदित्य की पहचान पहले से ही आरोपी हिमांशु से थी, जिसने यह जान लिया था कि उसके पिता जमीन कारोबारी हैं। इसी लोभ में आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर छात्र को पटना से बहला-फुसलाकर बिहारशरीफ ले जाकर बंधक बना लिया और उस पर मारपीट कर फिरौती की मांग की। पुलिस की तत्परता और हाई-टेक जांच की वजह से युवक की जान बच गई और आरोपी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए।
 

