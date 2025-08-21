बिहार में दिनदहाड़े कुख्यात अपराधी की हत्या, मर्डर केस में जमानत पर आया था बाहर; बमदाशों ने गोलियों से भून डाला

पुलिस सूत्रों ने बताया कि जिले के माधोडीह गांव निवासी एवं कुख्यात अपराधी विक्रम गिरी जब अपने घर के पास थे तभी बाइक पर सवार आधे दर्जन हथियारबंद अपराधी वहां पहुंचे और उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दिया, जिसमें विक्रम गिरी की गोली लगने से घटना स्थल पर...

Samastipur Crime News: बिहार में समस्तीपुर जिले के उजियारपुर थाना क्षेत्र के माधो डीह गांव में आज दिन-दहाड़े सशस्त्र अपराधियों ने कुख्यात अपराधी विक्रम गिरी की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई।



हथियार लहराते हुए भाग निकले सभी अपराधी

पुलिस सूत्रों ने बताया कि जिले के माधोडीह गांव निवासी एवं कुख्यात अपराधी विक्रम गिरी जब अपने घर के पास थे तभी बाइक पर सवार आधे दर्जन हथियारबंद अपराधी वहां पहुंचे और उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दिया, जिसमें विक्रम गिरी की गोली लगने से घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद सभी अपराधी हथियार लहराते हुए भाग निकले।



हत्याकांड के मामले में जमानत पर आया था बाहर

पुलिस ने बताया कि मृतक विक्रम गिरी का आपराधिक इतिहास रहा है। हाल ही में वह एक हत्या कांड के एक मामले में जेल से जमानत पर बाहर निकला था। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर समस्तीपुर सदर अस्पताल मे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस कांड में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है।