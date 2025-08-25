Patna NIFT में कल से 'पासपोर्ट सेवा मोबाईल वैन' कैम्प का आयोजन, 2 दिनों तक ऑन-स्पॉट सुविधा का उठाएं लाभ

Edited By Harman, Updated: 25 Aug, 2025 12:07 PM
क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, पटना द्वारा भारत सरकार विदेश मंत्रालय की महात्वाकांक्षी परियोजना पासपोर्ट आपके द्वार को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के शिक्षकों एवं कर्मियों के लिए विशेष तौर पर दिनांक 26 से 27 अगस्त, 2025 तक...
Bihar News: क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, पटना द्वारा भारत सरकार विदेश मंत्रालय की महात्वाकांक्षी परियोजना पासपोर्ट आपके द्वार को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के शिक्षकों एवं कर्मियों के लिए विशेष तौर पर दिनांक 26 से 27 अगस्त, 2025 तक राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (NIFT), पटना में पासपोर्ट सेवा मोबाईल वैन कैम्प का आयोजन किया जा रहा है। इस कैंप का उदघाटन क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी स्वधा रिजवी एवं निदेशक राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना कर्नल राहुल शर्मा द्वारा किया जाएगा। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, घटना समय समय पर पासपोर्ट सेवा मोबाइल वैन कैंप का आयोजन पासपोर्ट आवेदकों की सुविधा के लिए करता रहा है। इसी क्रम में इसके पूर्व 10 अलग-अलग जिला एवं संस्थानों में पासपोर्ट सेवा मोबाईल वैन कैंप का आयोजन किया गया है जिसमें भारतीय प्रबंध संस्थान, बोधगया एवं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना भी शामिल है।
कैम्प में रोजाना मिलेंगे 55 अप्वाइंटमेंट
इस कैम्प में नये (Fresh) एवं पुनर्निमन (Re-issue) पासपोर्ट आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इस कैम्प के लिए प्रतिदिन 55 अप्वाइंटमेंट स्लॉट जारी किए जाएंगे। ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन तथा अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारे वेबसाइट www.passportindia.gov.in को देखें। आवेदक आवेदन भरकर निर्धारित शुल्क जमाकर पासपोर्ट सेवा मोबाईल वैन कैंप के लिए अपॉइंटमेंट लेना होगा एवं लिए गए नियत दिन समय एवं स्थान पर आवश्यक कागजातों की मुल प्रति एवं इन सभी की स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति लेकर फोटो, उंगलियों के निशान एवं आवेदन प्रपत्रों की जांच हेतु सशरीर उपस्थित होना होगा। जरूरी कागजात संबंधी जानकारी के लिए आवेदक उपरोक्त वेवसाइट का अवलोकन कर सकते हैं। इस कैम्प में तत्काल सेवा, पीसीसी हेतु आवेदन, किसी कारण अथवा प्रमाणपत्र हेतु रोके गये आवेदन एवं बिना पूर्व में ऑनलाईन समय लिए गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय पटना आगे भी ऐसी ही सेवा प्रदान करते रहने हेतु वचनवद्ध है।