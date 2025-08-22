पटना में लापता हुए 2 मासूमों की हत्या, कार में शव मिलने के बाद विरोध प्रदर्शन; लोगों ने सड़क जाम कर जलाए टायर

गुरुवार को विरोध प्रदर्शन के बाद, एसपी दीक्षा ने कहा कि प्रदर्शनकारी अटल पथ पर इकट्ठा हुए क्योंकि उन्हें मामले में कुछ लोगों पर संदेह था। पुलिस को सभा के बारे में पहले से सूचना नहीं दी गई थी। एसपी दीक्षा ने एएनआई को बताया, "आज, पाटलिपुत्र पुलिस थाने...

Patna Crime: बिहार की राजधानी पटना में 15 अगस्त को लापता हुए दो बच्चों के शव एक वाहन में मिलने के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। केंद्रीय पुलिस अधीक्षक दीक्षा ने कहा कि पुलिस ने बिना पूर्व अनुमति के विरोध प्रदर्शन करने के लिए प्रदर्शनकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर दी और टायर जलाए।



गुरुवार को विरोध प्रदर्शन के बाद, एसपी दीक्षा ने कहा कि प्रदर्शनकारी अटल पथ पर इकट्ठा हुए क्योंकि उन्हें मामले में कुछ लोगों पर संदेह था। पुलिस को सभा के बारे में पहले से सूचना नहीं दी गई थी। एसपी दीक्षा ने एएनआई को बताया, "आज, पाटलिपुत्र पुलिस थाने की सीमा के अंतर्गत, जाम अटल पथ पर कुछ लोगों ने यह घटना की। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले हुई दो बच्चों की हत्या के मामले में उन्हें कुछ लोगों पर शक है। वे अपनी शिकायत लेकर सड़क पर आए थे, लेकिन उन्होंने पुलिस को इस बारे में पहले से कोई सूचना नहीं दी।" पुलिस अधिकारी ने आगे बताया कि पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों से बात करने के बाद सड़क जाम हटा लिया गया।



पुलिस ने दोषियों को गिरफ्तार करने का दिया आश्वासन

एसपी ने कहा, "सड़क जाम हटा दिया गया और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से बात की। इस अवैध विरोध प्रदर्शन में शामिल सभी लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है।" भाजपा कार्यकर्ता अतुल कुमार ने कहा कि पटना में रोड नंबर 12 के पास दो बच्चों की हत्या कर दी गई। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस ने दोषियों को गिरफ्तार करने और न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। भाजपा कार्यकर्ता ने कहा, "रोड नंबर 12 के पास, सात साल और पांच साल के दो बच्चों की हत्या कर दी गई। मामले में कोई कार्रवाई न होने पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि, पुलिस ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वे जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार कर लेंगे। नीतीश कुमार की सरकार में, बच्चों के खिलाफ इस जघन्य अपराध को करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मामले में न्याय मिलेगा,"