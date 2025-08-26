"बिहार के लोग चाहते हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनें"...रोहिणी आचार्य ने कहा- समय आने पर होगी औपचारिक घोषणा

Main Menu

Edited By Ramanjot, Updated: 26 Aug, 2025 05:40 PM

Bihar Politics: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की नेता रोहिणी आचार्य (Rohini Acharya) ने मंगलवार को कहा कि बिहार के लोग चाहते हैं कि उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) राज्य के अगले मुख्यमंत्री बनें। यह टिप्पणी उन्होंने उस सवाल के जवाब में की जिसमें उनसे कांग्रेस की ओर से तेजस्वी को आगामी विधानसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया' का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित न किए जाने को लेकर प्रतिक्रिया मांगी गई थी। 

"कांग्रेस की ओर से किसी तरह की हिचक नहीं दिखती''
रोहिणी ने कहा, ‘‘यह बिहार के लोगों की इच्छा है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनें। समय आने पर इसकी औपचारिक घोषणा भी हो जाएगी। मुझे कांग्रेस की ओर से किसी तरह की हिचक नहीं दिखती।'' कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान इस मुद्दे पर पूछे गए सवाल को टाल दिया था। उस दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ उनकी 'वोटर अधिकार यात्रा' में शामिल तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। पिछले वर्ष लोकसभा चुनाव में सारण सीट से असफल चुनावी शुरुआत करने वाली 46 वर्षीय रोहिणी आचार्य से तेजप्रताप यादव को लेकर भी सवाल पूछा गया जिन्होंने राजद से निष्कासन के बाद अपनी अलग राजनीतिक पार्टी बना ली है।

‘‘मैं निशांत को बहुत पहले से जानती हूं, हम बचपन में साथ खेले हैं"
इस पर उन्होंने कहा, ‘‘इस बारे में मैं क्या कह सकती हूं? लोकतंत्र में सभी को अपनी पार्टी बनाने और चुनाव लड़ने का अधिकार है।'' रोहिणी आचार्य से यह भी पूछा गया कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इकलौते पुत्र निशांत कुमार राजनीति में सक्रिय हो सकते हैं, खासकर तब जब जनता दल (यूनाइटेड) में नेतृत्व का दूसरा स्तर लगभग अनुपस्थित है। इस पर उन्होंने कहा, ‘‘मैं निशांत को बहुत पहले से जानती हूं। हम बचपन में साथ खेले हैं। अगर किसी में जनसेवा की भावना है, तो उसका राजनीति में स्वागत होना चाहिए।'' 

