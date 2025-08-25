रोहतास में बड़ा हादसाः अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत; परिवार में मची चीख-पुकार

पुलिस सूत्रों ने बताया कि सासाराम शहर के बनरसिया मुहल्ला निवासी शंकर बिंद अपनी पत्नी प्रियंका देवी और साली मीना देवी के साथ बाइक से मोहनियां से लौट रहे थे। इस दौरान गिरधरिया मोड़ के निकट ओवर ब्रिज पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी। तीनों की...

Rohtas Road Accident: बिहार में रोहतास जिले के शिवसागर थाना क्षेत्र में रविवार को ट्रक की चपेट में आने से एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गयी। वही इस भयानक घटना के बाद परिवार में चीख -पुकार मच गई।

सड़क दुर्घटना में पति-पत्नी और साली की मौत

पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि सासाराम शहर के बनरसिया मुहल्ला निवासी शंकर बिंद अपनी पत्नी प्रियंका देवी और साली मीना देवी के साथ बाइक से मोहनियां से लौट रहे थे। इस दौरान गिरधरिया मोड़ के निकट ओवर ब्रिज पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी। इस घटना में प्रियंका देवी और मीना देवी की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं शंकर बिंद गंभीर रूप से घायल हो गया है। दुर्घटना के बाद ट्रक का चालक वाहन सहित फरार हो गया।



सूत्रों ने बताया कि घायल शंकर बिंद को सदर अस्पताल के ट्रामा सेन्टर में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गयी। पोस्टमाटर्म कराये जाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है।मामले की छानबीन की जा रही है।

