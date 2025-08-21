राजकीय पॉलिटेक्निक सिवान में 10 दिवसीय कौशल विकास कार्यशाला का भव्य शुभारंभ

Edited By Ramanjot, Updated: 21 Aug, 2025 06:41 PM

राजकीय पॉलिटेक्निक सिवान में “Skill Up – Empowering the Next Generation” शीर्षक से 10 दिवसीय कौशल विकास कार्यशाला की शुरुआत हुई।

पटना:राजकीय पॉलिटेक्निक सिवान में “Skill Up – Empowering the Next Generation” शीर्षक से 10 दिवसीय कौशल विकास कार्यशाला की शुरुआत हुई। यह कार्यक्रम ICJ Ltd. द्वारा Centum Foundation के सहयोग में आयोजित किया जा रहा है और Infosys Foundation द्वारा पूर्णतः प्रायोजित है।

शुभारंभ के पश्चात कार्यशाला की प्रथम सत्र का संचालन मुख्य वक्ता, ICJ Ltd. द्वारा किया गया। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रोफाइल बिल्डिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, ईमेल एटीकेट, और इंटरव्यू स्किल्स जैसी महत्वपूर्ण विषयों पर व्यावहारिक जानकारी दी।

यह 60 घंटे की कार्यशाला विद्यार्थियों को निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रशिक्षित करेगी:

• Communication Skills

• Email Etiquette

• Profile Building

• Introduction to Artificial Intelligence (AI)

• Planning and Prioritising

• Finance for Non-Finance

• Interview Skills

• People Management

इस कार्यशाला में 250 से अधिक छात्र-छात्राओं ने भाग लिया, जिससे यह कार्यक्रम अत्यंत सफल और उत्साहवर्धक रूप से सम्पन्न हुआ।

अंतिम चरण में 159 छात्रों को प्रमाणपत्र प्रदान किए गए, जो इस प्रशिक्षण की उपलब्धियों और छात्रों की मेहनत का प्रमाण है।

इस पूरे आयोजन को प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट सेल, राजकीय पॉलिटेक्निक सिवान द्वारा संचालित किया गया।

कार्यशाला के लाभ:

• छात्रों के व्यवहारिक एवं पेशेवर कौशलों में सुधार

• जॉब इंटरव्यू के लिए आत्मविश्वास और तैयारी

• नेतृत्व क्षमता एवं टीम प्रबंधन में दक्षता

• रोज़गार की संभावनाओं में वृद्धि

यह आयोजन छात्रों के करियर को नई दिशा देने और उन्हें कॉर्पोरेट दुनिया की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करने की दिशा में एक सार्थक प्रयास सिद्ध हुआ।