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  • भयानक हादसे में 2 लोगों की मौत...4 घायल, बस से बोलेरो की जोरदार टक्कर; सड़क पर बिखरी लाशें...मचा कोहराम

भयानक हादसे में 2 लोगों की मौत...4 घायल, बस से बोलेरो की जोरदार टक्कर; सड़क पर बिखरी लाशें...मचा कोहराम

Edited By Harman, Updated: 09 Apr, 2026 11:29 AM

saran road accident collision between bus and bolero two people died

घटना तरैया थाना क्षेत्र की है। पुलिस सूत्रों ने गुरुवार को यहां बताया कि बुधवार की देर रात को पट्टी पचौरी गांव निवासी मनोज कुमार उर्फ मनोज कुमार सिंह(54)मनोरपुर गांव निवासी हरि माधव सिंह की पत्नी मीना देवी (40)सहित छह लोग बोलेरो पर सवार होकर जिला...

Bihar Road Accident News : बिहार में सारण जिले में सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई तथा चार अन्य घायल हो गए हैं। वहीं इस हादसे का मंजर देख वहां मौजूद लोगों की रुह कांप गई। 

मिली जानकारी के अनुसार, घटना तरैया थाना क्षेत्र की है। पुलिस सूत्रों ने गुरुवार को यहां बताया कि बुधवार की देर रात को पट्टी पचौरी गांव निवासी मनोज कुमार उर्फ मनोज कुमार सिंह(54)मनोरपुर गांव निवासी हरि माधव सिंह की पत्नी मीना देवी (40)सहित छह लोग बोलेरो पर सवार होकर जिला मुख्यालय छपरा से गांव वापस लौट रहे थे। इसी दौरान गवंद्री गांव के समीप उच्च विद्यालय के पास टर्निंग पर एक बस से बोलेरो की टक्कर हो गई। इस घटना में मनोज सिंह उर्फ मनोज कुमार सिंह तथा मीना देवी की मौत हो गई। जबकि चार लोग घायल हो गए। 

सूत्रों ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमाटर्म के लिए सदर अस्पताल भेजने के साथ ही सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया। पुलिस बस और बोलेरो जब्त कर थाना ले आई है।पुलिस इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच कर रही है। 

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