'बिहार में राहुल गांधी और कांग्रेस का कोई सम्मान नहीं'... प्रशांत किशोर ने कहा- उन्हें कौन गंभीरता से ले रहा है?

प्रशांत किशोर ने कहा, "राहुल गांधी और कांग्रेस का बिहार में कोई सम्मान नहीं है। वे सिर्फ राजद की पिछलग्गू पार्टियां और जंगल राज के समर्थक हैं... राहुल गांधी को कौन गंभीरता से ले रहा है? उन्हें सिर्फ इसलिए गंभीरता से लिया जाता है क्योंकि वह हैं।" लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के एक बड़े नेता... क्या कोई उन्हें देख रहा है? क्या राज्य में कोई असर है? ... वे बिहार की जनता से वोट चाहते हैं..."



किशोर ने राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों पर बिहार के वास्तविक मुद्दों जैसे पलायन, भ्रष्टाचार और खराब शिक्षा को नज़रअंदाज़ करने का आरोप लगाया और दावा किया कि लोग अब जन सुराज को एक नए विकल्प के रूप में देख रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, "बिहार चुनाव में, लोगों को भ्रमित करने के लिए, राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी, राहुल गांधी की आलोचना करेंगे। दोनों से पूछा जाना चाहिए कि बिहार की सबसे बड़ी समस्या क्या है। बिहार की सबसे बड़ी समस्याएं पलायन, भ्रष्टाचार और चरमराई शिक्षा व्यवस्था हैं। न तो राहुल गांधी इस बारे में कुछ कह रहे हैं और न ही प्रधानमंत्री मोदी इस पर कुछ बोल रहे हैं... जनता इस बार मूर्ख नहीं बनेगी... जनता के पास जन सुराज के रूप में एक नया विकल्प है,"