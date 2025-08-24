Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • 'बिहार में राहुल गांधी और कांग्रेस का कोई सम्मान नहीं'... प्रशांत किशोर ने कहा- उन्हें कौन गंभीरता से ले रहा है?

'बिहार में राहुल गांधी और कांग्रेस का कोई सम्मान नहीं'... प्रशांत किशोर ने कहा- उन्हें कौन गंभीरता से ले रहा है?

Edited By Ramanjot, Updated: 24 Aug, 2025 11:49 AM

there is no respect for rahul gandhi and congress in bihar prashant kishore

प्रशांत किशोर ने कहा, "राहुल गांधी और कांग्रेस का बिहार में कोई सम्मान नहीं है। वे सिर्फ राजद की पिछलग्गू पार्टियां और जंगल राज के समर्थक हैं... राहुल गांधी को कौन गंभीरता से ले रहा है? उन्हें सिर्फ इसलिए गंभीरता से लिया जाता है क्योंकि वह हैं।"...

Prashant Kishore News: जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) पर तीखा कटाक्ष किया और कहा कि बिहार में उनका 'कोई सम्मान नहीं' है और कांग्रेस (Congress) पार्टी सिर्फ राजद (RJD) की अनुयाई है। |

"राहुल गांधी को कौन गंभीरता से ले रहा है?"
प्रशांत किशोर ने कहा, "राहुल गांधी और कांग्रेस का बिहार में कोई सम्मान नहीं है। वे सिर्फ राजद की पिछलग्गू पार्टियां और जंगल राज के समर्थक हैं... राहुल गांधी को कौन गंभीरता से ले रहा है? उन्हें सिर्फ इसलिए गंभीरता से लिया जाता है क्योंकि वह हैं।" लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के एक बड़े नेता... क्या कोई उन्हें देख रहा है? क्या राज्य में कोई असर है? ... वे बिहार की जनता से वोट चाहते हैं..." 

किशोर ने राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों पर बिहार के वास्तविक मुद्दों जैसे पलायन, भ्रष्टाचार और खराब शिक्षा को नज़रअंदाज़ करने का आरोप लगाया और दावा किया कि लोग अब जन सुराज को एक नए विकल्प के रूप में देख रहे हैं। उन्होंने आगे कहा, "बिहार चुनाव में, लोगों को भ्रमित करने के लिए, राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी, राहुल गांधी की आलोचना करेंगे। दोनों से पूछा जाना चाहिए कि बिहार की सबसे बड़ी समस्या क्या है। बिहार की सबसे बड़ी समस्याएं पलायन, भ्रष्टाचार और चरमराई शिक्षा व्यवस्था हैं। न तो राहुल गांधी इस बारे में कुछ कह रहे हैं और न ही प्रधानमंत्री मोदी इस पर कुछ बोल रहे हैं... जनता इस बार मूर्ख नहीं बनेगी... जनता के पास जन सुराज के रूप में एक नया विकल्प है," 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!