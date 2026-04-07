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  • एक ही घर के तीन चिराग बुझे, नदी में नहाने गए 3 सगे भाई डूबे; परिवार की चीखों से दहला इलाका

एक ही घर के तीन चिराग बुझे, नदी में नहाने गए 3 सगे भाई डूबे; परिवार की चीखों से दहला इलाका

Edited By Harman, Updated: 07 Apr, 2026 09:14 AM

three real brothers drown in kareh river in samastipur

घटना हथौड़ी थाना क्षेत्र की है। पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि जिले के परसा पंचायत के बोरज गांव निवासी सुदर्शन झा का पुत्र आदित्य झा(15), हर्षनाथ झा(13) एवं कार्तिक झा(11) बरियाही घाट के समीप करेह नदी में स्नान कर रहा था। इस दौरान सभी तेज धार मे बह...

Bihar News : बिहार में समस्तीपुर जिले सोमवार को करेह नदी में डूबकर तीन सगे भाईयों की मौत हो गयी। वहीं इस दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।       

मिली जानकारी के अनुसार, घटना हथौड़ी थाना क्षेत्र की है। पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि जिले के परसा पंचायत के बोरज गांव निवासी सुदर्शन झा का पुत्र आदित्य झा(15), हर्षनाथ झा(13) एवं कार्तिक झा(11) बरियाही घाट के समीप करेह नदी में स्नान कर रहा था। इस दौरान सभी तेज धार मे बह गए। इस घटना की सूचना स्थानीय प्रशासन को दी गई। 

सूत्रों ने बताया कि मौके पर प्रशासनिक पदाधिकारी और राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) की टीम ने पहुंचकर खोजबीन शुरू की।गोताखोरों की मदद से तीनों शवों को देर शाम बरामद कर लिया गया है। शवों को पोस्टमाटर्म के लिये समस्तीपुर सदर अस्पताल भेज दिया गया है।

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