  • पूर्व मुख्यमंत्री बी.पी. मंडल की जयंती पर राजकीय समारोह, मुख्यमंत्री नीतीश ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि

Edited By Ramanjot, Updated: 25 Aug, 2025 01:14 PM

tribute was paid to former cm late b p mandal on his birth anniversary

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विधान पार्षद कुमुद वर्मा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ, पूर्व मुख्यमंत्री स्व. बीपी मंडल जी के पौत्र डॉ. मनीष मंडल, बिहार राज्य नागरिक परिषद के महासचिव अरविंद कुमार, बिहार बाल अधिकार संरक्षण...

पटना: पूर्व मुख्यमंत्री स्व. बीपी मंडल जी की जयंती के अवसर पर उनकी आदमकद प्रतिमा पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। पटना के देशरत्न मार्ग एवं सर्कुलर पथ चौराहा स्थित आदमकद प्रतिमा के समीप जयंती के मौके पर राजकीय समारोह का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विधान पार्षद कुमुद वर्मा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ, पूर्व मुख्यमंत्री स्व. बीपी मंडल जी के पौत्र डॉ. मनीष मंडल, बिहार राज्य नागरिक परिषद के महासचिव अरविंद कुमार, बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पूर्व सदस्य शिवशंकर निषाद सहित अनेक सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ताओं एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी पूर्व मुख्यमंत्री स्व. बीपी मंडल जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी।

इस अवसर पर सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग के कलाकारों द्वारा आरती पूजन, भजन-कीर्तन एवं बिहार गीत का गायन किया गया।

