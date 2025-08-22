Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • VIDEO: विजय सिन्हा का राहुल-तेजस्वी पर बड़ा हमला,'नेता प्रतिपक्ष खलनायक की भूमिका में..'

VIDEO: विजय सिन्हा का राहुल-तेजस्वी पर बड़ा हमला,'नेता प्रतिपक्ष खलनायक की भूमिका में..'

Edited By Swati Sharma, Updated: 22 Aug, 2025 03:52 PM

#Bihar #VijayKumarSinha #RahulGandhi #TejaswiYadav #BiharPolitics #BiharElections Bihar Politics: बिहार (Bihar) के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा (Deputy Chief Minister Vijay Kumar Sinha) गया दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री...

Bihar Politics: बिहार (Bihar) के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा (Deputy Chief Minister Vijay Kumar Sinha) गया दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी (Prime Minister Modi) के कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) पर सीधा हमला बोलते हुए कहा।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!