"जब बिहार के बच्चों की हत्या हुई थी, तब स्टालिन कहां थे?".. प्रशांत किशोर ने तमिलनाडु CM पर कसा तंज

Prashant Kishor: जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बुधवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन (MK Stalin) की आलोचना की, जब स्टालिन अपने सहयोगियों और विपक्षी नेताओं के साथ 'मतदाता अधिकार यात्रा' में शामिल हुए। उन्होंने दक्षिणी राज्य में बिहार के बच्चों की कथित हत्या को लेकर स्टालिन की आलोचना की।



किशोर ने संवाददाताओं से कहा, "आज, एमके स्टालिन बिहार आए हैं, उसी तमिलनाडु में जहां बिहार के बच्चों की हत्या हुई थी। उस समय स्टालिन कहां थे?" कहीं न कहीं, यह कांग्रेस और तेजस्वी यादव के चरित्र को भी दर्शाता है।"तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भाजपा नीत केंद्र सरकार पर "चुनाव आयोग को कठपुतली बनाने" का आरोप लगाया और कहा कि अगर चुनाव "निष्पक्ष तरीके से" हुए, तो आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए हार जाएगा। मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में 'मतदाता अधिकार यात्रा' में भाग लेने के बाद बिहार के मुजफ्फरपुर में एक रैली को संबोधित कर रहे थे।



"हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए एकजुट हुए हैं- स्टालिन

स्टालिन ने कहा, "अगर चुनाव निष्पक्ष तरीके से हुए, तो एनडीए हार जाएगा। उन्होंने (केंद्र ने) चुनाव आयोग को एक कठपुतली बना दिया है जिसे रिमोट कंट्रोल से चलाया जा रहा है। बिहार के लोगों को मतदाता सूची से हटाना सही नहीं है। उनके भाषण का हिंदी में अनुवाद किया गया। इंडिया ब्लॉक की पार्टियां "लोकतंत्र की रक्षा के लिए एकजुट" हैं। स्टालिन ने कहा, "हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए एकजुट हुए हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की दोस्ती सिर्फ़ एक राजनीतिक रिश्ता नहीं है। यह दो भाइयों के बीच का रिश्ता है। यह दोस्ती उन्हें विजयी बनाएगी।"