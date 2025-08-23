"जनसुराज की सरकार बनी तो बिहार में पलायन रोको विभाग बनेगा", प्रशांत किशोर का ऐलान, बोले- घोषणाएं करने से...

Bihar Politics: जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के बाद अगर उनकी पार्टी सरकार बनाती है तो पलायन रोकने के लिए एक अलग विभाग बनेगा। प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) ने अपनी बिहार बदलाव यात्रा के दौरान...

Bihar Politics: जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के बाद अगर उनकी पार्टी सरकार बनाती है तो पलायन रोकने के लिए एक अलग विभाग बनेगा।



...बिहार में पक्ष और विपक्ष दोनों वही राग अलाप रहे- Prashant Kishor

प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) ने अपनी बिहार बदलाव यात्रा के दौरान यहां कहा कि जो भी ज्वलंत मुद्दे वह जनता के सामने ले आते हैं, उसे सुन सरकार हलचल में आ जाती है। उन्होंने कहा कि बिहार में पलायन का मुद्दा सबसे पहले उन्होंने उठाया था लेकिन आज बिहार में पक्ष और विपक्ष दोनो वही राग अलाप रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 20 वर्षों से बुजुर्गों को 400 रुपया पेंशन मिल रहा था लेकिन जैसे ही जनसुराज ने 2000 करने की बात की, सरकार ने उसे बढ़ा कर 1100 कर दिया।



सीमाओं की सुरक्षा और घुसपैठ रोकना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी- Prashant Kishor

किशोर (Prashant Kishor) ने कहा कि घोषणाएं करने से विकास और समाधान नहीं निकलता है। उसके किये रोड़ मैप की जरूरत होती है उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी सरकार में आने के बाद पलायन रोकने के लिए एक अलग विभाग की स्थापना करेगी। किशोर ने प्रधानमंत्री मोदी की आज की बिहार यात्रा की चर्चा करते हुए कहा कि जनसुराज की बढ़ती लोकप्रियता उन्हें बार बार बिहार आने के लिए मजबूर कर रही है। जनसुराज के सूत्रधार ने बिहार में विदेशी घुसपैठियों की समस्या पर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि सीमाओं की सुरक्षा और घुसपैठ रोकना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। पिछले 11 साल से मोदी जी की सरकार है। ऐसी स्थिति में अगर विदेशी भारत मे घुस आये हैं तो केन्द्र सरकार उस पर जवाब दे।