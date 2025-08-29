Bihar News: "‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ से आत्मनिर्भर होंगी बिहार की महिला", सम्राट चौधरी बोले- यह फैसला ऐतिहासिक...

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Samrat Chaudhary) ने शुक्रवार को बताया कि ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' से बिहार की महिला आत्मनिर्भर होंगी। चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में महिलाओं के लिए गए फैसले को ऐतिहासिक बताया है।...

Bihar News: बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Samrat Chaudhary) ने शुक्रवार को बताया कि ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' से बिहार की महिला आत्मनिर्भर होंगी। चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में महिलाओं के लिए गए फैसले को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने बयान जारी कर कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार महिलाओं के रोजगार और स्वावलंबन को नई दिशा देने जा रही है।

सम्राट चौधरी ने कहा ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' को राजग सरकार ने मंजूरी दी है। इस योजना के तहत सितंबर से आवेदन लिए जाएंगे और पहली किस्त के रूप में महिलाओं के बैंक खाते में सीधे 10 हजार रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। इसके बाद सरकार स्वरोजगार शुरू करने वाली महिलाओं को दो लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगी। उपमुख्यमंत्री चौधरी ने कहा कि यह कदम साबित करता है कि बिहार सरकार महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और रोजगार को लेकर पूरी तरह गंभीर है। उन्होंने कहा, "आज का दिन बिहार की माताओं-बहनों को समर्पित है। जहां एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नेतृत्व वाली राजग सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक के बाद एक बड़े निर्णय ले रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (राजद ) के लोग खुले मंच से मां का अपमान कर रहे हैं।"



उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी और लालू यादव की सरपरस्ती में कांग्रेस और राजद के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गवासी मां के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन दलों का स्तर इतना गिर चुका है कि ये एक दिवंगत महिला तक के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इनकी स्तरहीन राजनीति का प्रमाण है। बिहार की जनता खासकर महिलाएं कांग्रेस-राजद से अपने अपमान का बदला जरूर लेंगी।

