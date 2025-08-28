भागलपुर के पीरपैंती प्रखंड में 23.36 करोड़ की लागत से बनेगा RCC पुल, सम्राट चौधरी बोले- सड़कों का विस्तृत नेटवर्क तैयार किया...

Main Menu

Edited By Swati Sharma, Updated: 28 Aug, 2025 02:35 PM

Bihar News: बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Samrat Chaudhary) ने गुरुवार को बताया भागलपुर जिले के पीरपैंती प्रखण्ड के डोमनिया चौक से बाबूपुर भाया बाखरपुर पथ के छठे किलोमीटर पर एक उच्च स्तरीय आरसीसी पुल निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई है।

6321 मीटर आकार का होगा यह पुल- Samrat Chaudhary
सम्राट चौधरी (Samrat Chaudhary) ने बयान जारी कर बताया कि यह पुल 6321 मीटर आकार का होगा। पुल के साथ पहुंच पथ का भी निर्माण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस परियोजना पर कुल 2336.44 लाख (तेईस करोड़ छत्तीस लाख चौवालीस हजार) रुपये की लागत आएगी। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि निविदा की स्वीकृति मिलने के बाद काम प्रारंभ किया जाएगा। उन्होंने बताया कि परियोजना की जिम्मेदारी बिहार राज्य पुल निर्माण निगम को दी गई है। वर्ष 2025-26 में 1635 लाख रुपए से 70 प्रतिशत कार्य और 2026-27 में शेष 701.44 लाख रुपए से पूरा कार्य पूरा किया जाएगा। कार्य प्रगति की समीक्षा हर महीने की जाएगी।

उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Samrat Chaudhary) ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार बिहार में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी का परिणाम है कि 2005 की तुलना में राज्य में बड़ी संख्या में पुल-पुलिया का निर्माण हुआ है और सड़कों का विस्तृत नेटवर्क तैयार किया गया है। इसी कड़ी में भागलपुर जिले के डोमनिया चौक से बाबूपुर भाया बाखरपुर पथ के छठे किलोमीटर पर एक उच्च स्तरीय आरसीसी पुल निर्माण की स्वीकृति दी गई है। 

